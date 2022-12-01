知情人士：中国考虑推动冠病疫苗第四针接种

知情人士透露，中国政府考虑尽快推出冠病疫苗第四针的接种。面对冠病出现以来境内传播最广的一波疫情，中国以“动态清零”为标志的防疫政策也承受着越来越大的调整压力。

彭博社引述不愿具名的知情人士说，与冠病疫苗第四针接种相关的计划目前正在抓紧制定中，具体推出时间及相关细节尚未最终确定。

其中一名知情人士说，如果疫苗生产不能及时完全满足需求，将优先安排符合条件的老年人群体接种。

中国国务院联防联控机制星期二（11月29日）发布关于加强老年人冠病疫苗接种工作方案的通知，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60至79岁人群接种率。

根据国家疾控局卫生免疫司司长夏刚当天下午在新闻发布会上披露的数据，截至11月28日，中国60岁以上老年人中，有86.4％完成全程接种（两针灭活疫苗或一针腺病毒载体疫苗），68.7％完成加强免疫接种（一剂追加剂）；80岁以上老年人全程接种率更低，为65.8％；加强免疫接种率仅为40.4％。

中国疾控中心传防处研究员常昭瑞在发布会上承认，奥密克戎变异株及其进化的致病力和毒力，相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱，引起重症和死亡的比例也明显降低。

但常昭瑞同时强调，有基础性疾病、高龄和没有接种疫苗的人群感染奥密克戎变异株后，仍可能出现一定比例重症。

另据报道，中国褐皮书发布的一项新的调查显示，新型冠病病毒正在中国迅速传播，生产活动进一步受到影响，在接受调查的公司中，逾一半中国公司本月有员工确诊冠病，是自去年1月份以来最高水平。