在美上市中概股11月涨幅刷新历史 市值劲增2050亿美元

在美国上市的中概股连续第三天攀升，股指本月涨幅创下纪录最高水平。随着中国部分地区放松防疫限制，市场对经济重开前景持乐观态度。

彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数星期三（11月30日）飙升9.6％，本月累计涨幅42％，市值增加约2050亿美元（2784亿新元）。哔哩哔哩、京东、拼多多位居11月涨幅榜前列，升幅至少都达到了49％。

外围市场整体风险偏好的增强也提振了股指表现，美联储主席鲍威尔暗示会在12月放慢加息步伐，纳斯达克100指数上涨4.6%。

推动股市扭转跌势的因素包括中国一些大型科技公司强劲的季度盈利报告、防疫措施松绑以及针对房企的一揽子救助计划。

虽然经济重开的时间表仍然高度不确定，但中国官方采取的缓慢行动明确指向防疫措施将逐步松绑。

中国副总理孙春兰星期三在中国国家卫健委召开座谈会说，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，疫情防控面临新形势新任务。彭博社报道，她似乎是首位承认冠病病毒不再严重的高层官员。

彭博社引述知情人士透露，与冠病疫苗第四针接种相关的计划目前正在抓紧制定中。中国南方大城广州也解除了多数城区的封控，取而代之以更具针对性的措施。而苹果最大iphone工厂所在地郑州也在日前解除了主城区为期五天的流动性管理。

报道称，上述种种措施令人期待中国正在为最终退出清零做准备，尽管病例激增和全国的抗议活动可能令退出之路颇为颠簸。

