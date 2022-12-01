中俄军机联合巡航 日战机升空应对

中俄军机星期三（11月30日）在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航，日本军方称，航空自卫队战机立即紧急升空应对。

综合日本共同社、韩联社和环球网报道，中国国防部30日在官网宣布，中俄两国空军当天在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。俄罗斯国防部在同天发布的新闻通稿中特别提到，俄中军机历史上首次在联合空中巡逻中在对方机场降落。

中国国防部消息称，此次联合巡航根据中俄两军年度军事合作计划进行，是今年中俄两国空军举行的第二次联合空中战略巡航。

俄罗斯国防部称，俄空天军和中国空军的战略轰炸机在亚太地区进行了一次联合空中巡逻。由俄空天军图-95MC战略轰炸机和中国人民解放军轰-6K轰炸机组成的空中编队在日本海和中国东海水域上方进行空中巡逻。俄空天军出动苏-30SM和苏-35S飞机伴飞。俄军机飞行时长约八小时。两国飞机在执行任务时严格遵守国际法，没有侵犯外国领空，不针对第三国。

日本防卫省统合幕僚监部30日称，中国两架轰-6轰炸机当天上午经对马海峡从东海飞至日本海上空。大约同时，推测属于俄罗斯的两架军机也在竹岛（韩国称独岛）以北分别盘旋并掉头向北。日本航空自卫队战机紧急升空进行了应对，未发生侵犯领空。日本防卫省正在分析意图和内容。

韩军联合参谋本部30日消息称，共有八架中俄军机当天凌晨和下午相继进入该国防空识别区。据称并未侵犯领空，韩军战机升空警戒。

当前，中俄两国空军联合战略巡航已经实现常态化。2019年中俄在东北亚地区组织实施首次联合空中战略巡航，此后在2020年12月、2021年11月、2022年5月分别进行第二次、第三次、第四次联合空中战略巡航。

中国军事专家宋忠平30日接受《环球时报》采访时说，当前中俄联合空中战略巡航定期或不定期地按需演练，已经实现常态化，旨在加强中俄两军之间的全方位合作，有效维护亚太地区的和平与稳定。

对于此次联合巡航中两国战机互降对方机场，宋忠平说，这表明两军关系进一步加深，合作更加深化，“两国战机在对方的军用机场着陆，体现出两军指挥组织保障机制上的有机结合，表明中俄在军事合作领域形成广泛的技术合作共识和基础。”