小鹏汽车第三季度电动汽车销量再次萎缩

小鹏汽车预计今年最末一个季度的电动汽车交付量仍将疲软，因中国持久的抗疫防控措施继续影响汽车生产和销售。

彭博社报道，小鹏汽车星期三（11月30日）说，预计截至12月31日的三个月内将销售2万至2.1万辆电动汽车，这将是连续第四个季度环比下降。总部位于广州的小鹏汽车10月份仅交付了5101辆汽车。该公司说，第四季度营收将介于48亿元至51亿元（人民币，下同，约9.2至9.8亿新元）。

小鹏汽车在第三季度业绩报告中做出了上述预测。该公司报告第三季度营收同比增长19%至68亿元，但公司亏损程度高于预期，录得亏损23.8亿元，而分析师此前预期亏损18.3亿元。小鹏汽车在7月至9月份的季度内交付29570辆汽车。

“当前的经营环境，大体上是由于冠病疫情和封锁造成的，对公司的销售、交付和服务带来了严重的负面影响”，小鹏汽车总裁顾宏地受访时说。“G9 SUV一些关键零部件的生产也受到了干扰，导致不能按照我们预期那样扩大生产。”

顾宏地称，随着小鹏汽车过渡到新车型，早期车型也受到了一些销售压力，公司做出了“一系列调整”，以确保车型更加以“市场为导向”，而非“仅以技术为主导”。

他说，小鹏汽车将继续专注于纯电动车型、智能科技以及充电技术，将暂停或取消“非核心或不会产生有效产出的”功能，但没具体指出要取消哪些功能或部件。顾宏地称，小鹏汽车将力争改善资本效率，对成本控制更加审慎。

他也说：“有望明年初解决整体的生产问题”，仍然相信小鹏汽车在2024年可以实现盈亏平衡。