中国科研团队验证奥密克戎致病力已大幅降低

中国科研团队验证奥密克戎变异株的致病力和毒力已经大幅降低，在疫苗保护下，冠病病毒对人体的危害性已经大不如前。

据《环球时报》星期四（12月1日）报道，中国武汉大学病毒学国家重点实验室主任蓝柯所带领的研究团队在病毒体外感染实验中发现，奥密克戎变异株感染人肺细胞（calu-3）的能力显著低于原始毒株，在细胞内的复制效率比原始毒株要低10倍以上。

同样在小鼠感染模型中也发现，原来只需要25至50个感染剂量单位的原始毒株就可以导致小鼠死亡，奥密克戎毒株则需要2000以上感染剂量单位才能使小鼠死亡。并且小鼠在感染奥密克戎后的肺部病毒含量比感染原始毒株低至少100倍。

蓝柯说，以上这些实验结果均可有效表明，相较于冠病病毒原始毒株，冠病病毒奥密克戎变异株的致病力和毒力已经大幅降低。“这提示我们对于奥密克戎不必过于恐慌，对于普通人群而言，在疫苗的保护之下，冠病病毒对人体的危害性已经大不如前。”

香港大学研究团队联合海南医学院热带转化医学教育部重点实验室研究团队今年初发表在知名科学杂志《自然》上的一篇研究论文显示，在2021年11月出现的奥密克戎B.1.1.529变异株，在人体肺上皮细胞Calu3和肠上皮细胞Caco2中的复制能力明显减弱。在人类肺上皮细胞中，奥密克戎毒株的复制效率比原始毒株低三倍多。阿尔法、贝塔和德尔塔则相反，这些变异株的复制效率都与原始毒株相似或高于原始毒株。这项研究在人源ACE2转基因小鼠中建立的感染性动物模型进一步证实，与原始毒株和其他变异株相比，奥密克戎变异株在小鼠体内的繁殖能力和致病性减弱，所导致的死亡率也最低。

本月中旬，美国国家过敏症和传染病研究所病毒学实验室研究部门负责人尼尔杰·范·多雷玛伦等人，在学术期刊《科学·进展》上发表的一篇论文也表达了相似观点。这篇论文指出，在恒猴中建立的感染性动物模型显示，感染奥密克戎BA.1或BA.2变异株的恒河猴，症状远低于感染德尔塔毒株的恒河猴，通过对恒河猴鼻拭子测试、支气管细胞采样和肺组织细胞采样显示，感染奥密克戎BA.1或BA.2变异株的恒河猴体内病毒载量显著降低。