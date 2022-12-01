台传媒监管官员：不会续推数位中介服务法

台湾传媒监管官员称，先前引发舆论哗然的数位中介服务法仍存在争议，不会继续推行。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，台湾立法院交通委员会星期四（12月1日）邀国家通讯传播委员会（NCC）主委陈耀祥就“新闻媒体报导选举票数应遵循之专业性、公正性暨认定有无违规的权责厘清”专题报告，并备质询。

陈耀祥会前接受媒体联访时说，这次九合一选举开票收到申诉案共五件，主要是跟台北市长候选人陈时中票数有关，申诉案分别为三立两件、民视两件、年代新闻台一件，涉及选罢法部分由中选会认定，NCC就职责的卫广法处理，会请业者陈述意见，召开自律委员会做检讨。

他说，已要求业者21天内开会，并报告给NCC认定是否符合“真实、可查证”原则，不过农历年将届，NCC过年后才有办法处理行政程序，若确定违规最重罚200万元（新台币，8万8600新元）。

针对开票期间部分媒体追踪的特定候选人票数明显过多，是否为“灌票”，陈耀祥说，要看灌票定义，至于是否违反选罢法，要中选会认定。中选会主秘庄国祥则说，媒体确实有“误植”。

媒体询问民进党九合一选举大败，如何回应被点名是“战犯”一事，陈耀祥称，选举是政党竞争，由人民做决定，这是民主制度的一环，独立机关没有介入任何政党，没有战犯问题。

外界关注NCC先前推出数位中介服务法（中介法）草案，也是选举的战犯之一，陈耀祥称，中介法草案先前只是在征询各界意见而已，网络的犯罪问题很多，NCC还是广征各界意见，不一定是中介法，相关网络如何治理、如何规范，还是会跟各界对话。目前社会上有争议，当然不会继续推中介法。