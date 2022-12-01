陕西省委副书记赵刚任陕西省代理省长

中共陕西省委副书记赵刚任陕西省副省长、代理省长。
据“陕视新闻”微信公众号消息，星期四（12月1日）上午，陕西省十三届人大常委会第三十七次会议第二次全体会议（闭幕会）召开。省人大常委会副主任庄长兴主持。
会议决定，接受赵一德辞去陕西省省长职务。会议经表决，决定任命赵刚任陕西省副省长、代理省长。
公开资料显示，赵刚1968年6月生，辽宁新民人，1993年4月参加工作，1987年6月加入中国共产党，全日制研究生学历，工学硕士、高级管理人员工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。
赵刚曾历任中国北方工业公司中东地区处副处长、国贸一部中东地区部副经理、驻伊朗德黑兰代表处代表、人力资源部主任、总裁助理兼研发部总经理、副总裁、总裁、党委副书记，中国兵器工业集团总经理助理、副总经理、党组成员，2017年9月任中国第一重型机械集团公司董事、总经理、党委副书记，2017年11月任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
赵刚于2018年10月出任陕西省政府副省长、党组成员，2021年1月任陕西省委常委、延安市委书记，省政府副省长。2022年5月任陕西省委副书记、延安市委书记。
原任陕西省长赵一德11月27日已升任陕西省委书记。