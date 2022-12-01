港财政司长陈茂波：未来数年港“人气及财气都会旺起来”

香港财政司长陈茂波称，不少企业、投资者和人才均对香港《施政报告》表示欢迎，预期在2023年及未来数年，“香港的人气及财气都会旺起来”。

据香港《星岛日报》星期四（12月1日）报道，陈茂波出席活动时说，今年香港的《施政报告》推出大胆破格的措施，以吸引企业及招揽人才。在措施宣布后，不少企业、投资者及人才均表示欢迎，以及有大量的查询，预期在2023年及未来数年，“香港的人气及财气都会旺起来”。

陈茂波说，香港容易受外来环境影响，但如果仔细来看，在阴霾之下，依然可以见到阳光。即使大环境偏弱，但是香港零售市道在第二季及第三季按年仍增长1%至2%。此外，防疫措施持续调整，近期香港相继有大型活动举行，包括金融科技周、国际金融领袖投资论坛及国际七人榄球赛，带旺整个气氛。未来仍有大型赛事及项目于香港进行，包括国际壁球公开赛、单车节及国际马拉松，呼吁大家积极参与，以刺激市道及帮助消费。

他续称，施政报告提及引进重点企业办公室，以及建立香港投资管理有限公司，有利吸引企业落户，提升竞争力，有望加快香港产业多元化发展，另将于年内推出香港创新科技发展蓝图，为未来五至10年香港创科发展制定清晰的发展方向及目标。他说，未来几年是香港需要开创新局的关键时期，而在世界百年未见的变局下，机遇就在香港。