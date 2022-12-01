黎智英涉违国安法案押后至本月13日开审

香港壹传媒创办人黎智英和香港《苹果日报》相关的三家公司，涉违反《香港国安法》的案件订于12月1日开审，为期30天。但因香港律政司当天向高院申请押后审讯获批，此案将展延至12月13日开审。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港律政司反对黎智英聘用英国大律师欧文（Tim Owen）参与《国安法》案件并三度败诉后，香港特首李家超随即提交报告建议中国全国人大委员会释法。

黎智英上述案件12月1日如期开审，由三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾处理。香港律政司1日上午10时半到高院申请押后黎智英案开审日期七天，以待人大释法结果，辩方不反对。代表黎智英的欧文因工作签证未获延长，没能出庭，黎智英继续由资深大律师彭耀鸿及大律师关文渭代表。

香港律政司说，这次申请短暂押后案件后会再申请押后，审期也须另行排期，各方法律代表将会互相了解适合档期，法官最后决定将案件押后至12月13日开庭再讯。

香港司法机构预留了311个座位予公众人士到庭旁听，截至10时半开庭前，司法机构已派发近120张入庭票予公众人士，另有近40名记者到庭旁听。

黎智英上午9时许被押送至高等法院，法院附近保安明显加强，有持枪警员在现场戒备，也有警员带着警犬在囚车出口附近巡逻。黎智英被押上庭后戴上眼镜及助听装置，与妻子及女儿点头、挥手、比心。