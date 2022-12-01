美媒：李安将执导李小龙传记电影

美国网媒报道，知名台湾导演李安将执导华人武术大师李小龙的改编电影，并由李安的儿子李淳演绎李小龙。

综合美国娱乐新闻网“Deadline”和中时新闻网报道，李安在受访时证实上述消息。李安说：“李小龙并非完全的美国人、也不是完全的中国人，他是东西文化的桥梁，将中国功夫推广到全世界，是一名格斗科学家，也是一名标志性的表演艺术家，他彻底改变了武术动作电影。”

李安表示，他觉得有必要讲述这个杰出不凡的人物与故事。李安也透过助理李良山证实：“一切都还在筹划阶段，但很高兴索尼支持并宣布此计划。我们会尽全力拍出一部好看的电影。多谢大家关心。”

这部电影将由索尼3000影业制作发行，并找来《柯波帝：冷血告白》编剧丹福特曼撰写剧本。制片盖布勒（Elizabeth Gabler）透露：“李小龙是李安长期以来热衷的电影项目，这是一个情感真挚的故事，讲述的是关于我们时代中最顶尖动作英雄人物之一的荣耀和冲突。”

据报道，李小龙的女儿李香凝（Shannon Lee）也将是制片之一。

报道称，李安已经为这部电影默默筹划了很长一段时间，饰演李小龙的李淳也已经为动作戏做好准备。过去三年，李淳一直在亚洲为李小龙的角色进行闭关训练。

这是自《比利·林恩的中场战事》以来，李淳和李安再次合作。李淳近期主演了港剧《智齿》和台剧《陪你很久很久》，并凭借这两部电影获得了金马奖最佳男配角的提名。