赵立坚妻子微博发文 心疼丈夫被谩骂

中国外交部发言人赵立坚妻子在微博发文，尽管赵立坚每天工作十多个小时，没有加班工资等，服从安排维护国家战斗舆论第一线，但换来的却是“国内外造谣声骂声一片，还要捎上家”。

赵立坚妻子星期三（11月30日）中午通过微博账号“大聪和臭丫头”发文，首先形容赵立坚的发言人工作很奇特，并说道：“每天办公室工作12小时加，回家工作到深夜12点加，待遇优厚似快递小哥，没有加班工资，没有奖金，没有时间没有家。”

赵立坚妻子接着表示，赵立坚的工作一切服从安排维护国家战斗舆论第一线，并说赵立坚有的只是爱国情怀，理想，和坚定不移的信念，却换来了国内外造谣声骂声一片还要捎上家，“谁又在乎你？谁又能理解你？谁又能保护你？你总是说心中坦荡无欲则刚，我只能陪着你笑着说好给你做饭吃”。

中国外交部发言人赵立坚妻子11月30日在微博发文，称尽管赵立坚每天工作十多个小时，没有加班工资，但服从安排维护国家战斗舆论第一线。（微博截图）

随后，赵立坚妻子也在这篇微博的留言区回应网民时写道：“谢谢你们，我和我们的敌人们都真心希望他尽快辞职回家。”

赵立坚妻子早前多次发文支持中国政府的抗疫政策，并认为中国多地发生的抗议活动是“被带节奏”，遭到网民反对甚至“网暴”。

截止星期四（12月1日）早上11时30分，上述贴文已有超过6700次的转发，点赞数超过3340次。

另一方面，赵立坚妻子星期三下午也发文提到伊拉克战争。她写道：“当年是谁拿着洗衣粉说伊拉克有生化武器？是谁向伊拉克发动了战争？是谁说要给他们自由和民主？是谁毁灭了他们平静安宁的生活？是谁让他们失去亲人？是谁在全世界造谣惑众搞颜色革命？阿富汗，叙利亚又是谁干的？你们知道吗？永远叫不醒一个装睡的人！”

赵立坚妻子说，作为一个真正的中国人要时刻保持警惕和清醒，敌人休想在中国搞“颜色革命”。

中国各地从上周末起爆发反封控示威后，近期在中国社交网站上，开始流传指控境外势力参与反封控示威的文章与论点。

例如，一篇题为《颜色革命势力蔓延：多地惊现有预谋的闹事，有境外势力被曝光》的文章就声称，这些抗议活动都有着“欧美式的自由口号、年轻人被鼓动参与、不符合当地群众特征的领头者，港台腔人士”等风格，是典型的颜色革命手法。