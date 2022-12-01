高盛称看好境内外上市中国股票表现

高盛集团称，在宏观政策仍偏宽松、国内生产总值（GDP）增速有望回升的基准情形下，高盛股票策略团队看好境内外上市的中国股票表现。

据澎湃新闻报道，在11月30日举行的高盛2023中国宏观经济展望及资本市场动态媒体交流会上，高盛首席中国股票策略师刘劲津说：“如果看中长线的投资角度，我们还是维持对A股结构性看好的观点，不管是从政策还是从主题投资的角度，我们认为A股中长线会跑赢港股。”

他续称，高盛对于A股、港股维持高配的建议，预测到明年年底MSCI中国指数能升至70的点位，沪深300能升至4500点，较现在的水平有16%的上行空间。

他说，从目前时点看，MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的总体回报率约为16%，2023年两大指数每股盈利增长分别为8%、13%。

在宏观经济层面，高盛认为消费有望成为明年经济增长的亮点，预计2023年消费者信心将得到恢复。预计消费领域明年企业盈利增长将较好，板块个股也将有较大的概率跑赢市场，旅游、餐饮、娱乐、航空行业有较大回升空间。

同时，高盛表示中长期看好中国专精特新“小巨人”企业表现。刘劲津称，目前中国培育了9000多家专精特新‘小巨人’企业，其中约700家在A股上市，其中盈利增长较快、治理较规范、研发投入积极的公司是中长期海外投资者非常看重的。

刘劲津测算，流动性方面，2023年北向资金将净流入约300亿美元（407亿新元），南下资金总量或将提升至约500亿美元的水平。

关于宏观经济，高盛首席中国经济学家闪辉说，在经历了极具挑战的2022年后，中国经济增长将重启，并预期2023年股市走强、利率温和上行、大宗商品特别是能源需求增长以及人民币对美元汇率升值。

在固定收益领域，高盛继续看好中国科技、传媒、电信和房地产板块的投资级债券。到2023年中后程，估值将成为更加重要的推动因素，高盛债市策略团队认为投资机会将转向评级较低、久期较长的信用债。在经济增速将从2023年三季度开始强劲回升的预期下，对于经济增速和通胀预期更为敏感的10年期国债收益率、政策性金融债收益率等长期利率或将率先走高。