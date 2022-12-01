蒋万安：上任台北市府优秀局处首长可留任

台北市长当选人蒋万安星期四（12月1日）说，只要上任台北市府优秀局处首长符合他的用人标准，将考虑留任续用。

据中时新闻网报道，台湾“九合一”地方选举上周六（11月26日）落幕，台北市政府将改朝换代，国民党台北市长当选人蒋万安1日上午受访时说，他将于下星期一（12月5日）上午10时带领交接小组团队到与台北市长柯文哲见面确保交接管道畅通。

柯文哲指派副市长彭振声担任交接小组召集人，但彭振声日前质疑蒋万安无法很快进入状况。

蒋万安1日参拜文昌宫后受访时说，开票当天柯文哲来电致意，但电话中并没有确认他们正式的见面时间， 现在已经确定，即是下周一早上10时。他将带领交接小组团队伙伴到台北市政府与柯文哲见面，要确保双方交接窗口畅通，以及未来市政推动可以无缝接轨。

蒋万安说，他也协请竞选团队总干事、前台北市教育局长林奕华担任交接小组的窗口，处理未来与台北市政府后续的交接事宜。

谈及他的用人标准，蒋万安说，他的用人标准非常清楚，就是专业、品格、用人唯才。

他说，除了向各地方政府、中央政府、竞选团队、顾问团寻觅人才外，当然柯文哲市府现在府内优秀的局处首长只要符合条件，也都会考虑继续任用。

蒋万安1日前往文昌宫参拜时说，他第一次参选立委时就到文昌宫参拜，祈求市民朋友安居乐业且顺利，也是他为民服务的起点，今天（1日）再次到文昌宫参拜、也是还愿，向文昌帝君再次祈求未来市政推动能非常顺遂，也祈求全民安康。

蒋万安称，接下来上任后会在第一周内走访第一线为市民服务的单位，了解其需求、想法、意见，透过行动管理方式让未来市政推动更有效率，也更有人情味。

至于台北市民关心的很多市政问题，包括“大巨蛋”后续处理、内湖交通拥塞解决，他会在上任一周内邀集各局处单位召集会议，研拟后续处理机制、时程。