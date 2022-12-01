联合国秘书长对江泽民逝世深表悲痛

联合国秘书长古特雷斯星期三（11月30日）发表声明，对中国前国家主席江泽民逝世深表悲痛。

据联合国官网30日消息，古特雷斯当天在声明中说，江泽民是国际参与的坚定倡导者，在他的任期内，中国经济取得了长足进步，中国成功加入了世界贸易组织（WTO）。1995年，在江泽民的领导下，中国主办了具有里程碑意义的第四次世界妇女大会。2000年9月，他出席了在纽约举行的联合国千年首脑会议。

古特雷斯在声明中说：“我永远不会忘记江泽民的热情和开放，以及我在担任葡萄牙总理期间与他展开的出色合作，这一合作确保中国政府恢复对澳门行使主权。”

古特雷斯最后说：“我谨代表联合国，向江泽民的家人以及中国政府和人民致以诚挚的慰问。”

联合国安理会所有成员当天在进行会议日程前全体起立，为江泽民逝世默哀一分钟。

另据中新社报道，联合国安理会11月轮值主席国加纳常驻联合国代表阿杰曼说，他谨代表安理会成员向中国政府和人民致以最深切的慰问，国际社会将铭记江泽民致力于和平、安全与发展以及他在中国改革开放中发挥的作用，他的逝世对于中国和国际社会是巨大的损失。

据新华社消息，江泽民患白血病合并多脏器功能衰竭，抢救无效，在11月30日12时13分在中国上海逝世，享年96岁。