李铁据报被查后 供出三名中国国脚

中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，早前被带走调查。中国媒体引述足球媒体人透露，李铁在接受调查时，供出三名前中国男足国脚违法，其中包括前国门张鹭。

《北京青年报》引述足球媒体人报道，张鹭已被带走调查，李铁供出张鹭2019年中超保级战武汉对天海时参与打假球；另两个没被透露姓名的球员，一是李铁的沈阳老乡，在权健队和张鹭当过队友，后转会深圳；另一人曾是一名国脚边卫。

中国互联网11月中旬流传李铁被带走调查的消息，指他11月9日在参加中国足协举办的职业级教练培训班时被带走，直至整个培训班结束都未现身，李铁后来也缺席世界杯解说工作。

中共湖北省纪委监委网站上星期六（11月26日）通报，李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。官方通报没有披露更多细节。

据《中国新闻周刊》报道，实际上李铁今年年中就曾被纪委部门带走接受问询。很多人当时就以为他出事了，但不久他又公开露面。

报道引述多位教练员、足球解说员说，李铁2015年在执教一支中甲俱乐部球队时，连续多场比赛赢球后，成功冲超，曾被业内质疑涉嫌打假球，但此事至今未有官方定论。

今年45岁的李铁是中国国足史上最年轻主帅。他曾帮助中国队打入2002年世界杯，那也是中国男足唯一一次闯入世界杯决赛圈。

李铁2011年退役后，先后担任广州恒大和中国男足助教、河北华夏和武汉卓尔主帅。2020年1月，他成为中国男足主教练，去年12月辞任。