柯文哲称曾建议大陆接种BNT疫苗并放松管制

台北市长柯文哲说，他一直无法理解中国大陆的清零防疫政策，他还称自己曾经建议过陆方，应该大规模接种BNT疫苗。

据自由时报报道，柯文哲星期四（12月1日）出席台北市录影监视系统汰旧换新案说明记者会，会后媒体联访，被问到与大陆疫情相关问题时，柯文哲说：“现在全世界还有几个国家坚持清零政策？连北韩（朝鲜）都没有，那就奇怪了，全世界如果只剩下中国坚持清零，为什么它的科学跟全世界科学不一样？”

柯文哲说，他一直无法理解为什么中国大陆要采取清零政策，他在双城论坛时，还私下跟上海市长说，建议BNT全部打一轮、管制放松。

柯文哲说，科兴、国药对变种病毒的保护力似乎比较差，应该用mRNA疫苗或是Novavax全打一轮，就开始慢慢解封，还不行，就重点地区再打第二剂。

“还是用科学的方法解决啦，不理性、不科学、不务实，会激起人民的反抗”，柯文哲说，“其实就是这么简单的道理”。

中国国务院联防联控机制11月29日发布关于加强老年人冠病病毒疫苗接种工作方案的通知，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60至79岁人群接种率。

不过，中国大陆至今未开放BNT给普通民众接种。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）11月29日也建议中国使用BNT或莫德纳疫苗。