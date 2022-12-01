日大学报告：国际数位政府评比 台湾名列全球第九

日本早稻田大学公布的2022年国际数位政府评比报告，台湾在全球64个主要经济体中排名第九，较去年提升一个名次。

根据台湾数位发展部星期四（12月1日）官网消息，上述报告显示，台湾在亚洲排名第三，10项主要指标中有五项名列全球前10名，台湾数位发展部说，台湾数位政府推动成效获得国际肯定。

台数发部指出，早稻田大学此项评比以10个主要指标构成，其中台湾有五项指标列于全球前10名，分别是网络基础建设（第五名）、线上应用与服务（第二名）、政府资讯长活跃度（第九名）、数位政府战略与推广（第九名）、开放政府与数位转型（第六名）。显见台湾数位政府在数位基础环境整备、数位化为民服务，以及公私协力推动政府数位转型等工作方面，已产生显著效果。

这次评比报告也赞许台湾民众活用公民科技，持续参与和政府服务相关的各项社会议题，有助于开放政府，并指出在部长唐凤带领下，台湾推动数位政府持续获得高度评价。

报告并指出，全球面临六项社会经济挑战，有待数位政府来解决，分别是云端运算、物联网与人工智慧应用的数位创新与标准化、高龄化加剧的社会、开放式创新的运用受限、全球和区域的数位落差、超大型城市的崛起与城乡落差及中央和地方政府之间缺乏合作。

早稻田大学国际数位政府评比是由该校数位政府研究所自2005年起办理，今年是第17届。台数发部说，政府将参酌这项评比内容，针对各项指标排名情形评估台湾的优势及挑战，作为政府拟订相关政策的参考，未来也将持续积极推动台湾数位转型，与各部会携手合作，提升数位实力力。