知情人士：北京允许符合条件的确诊病例居家隔离

彭博社引述知情人士透露，北京市据称开始允许部分冠病确诊病例选择居家隔离，这标志着中国首都向着疫情管控放松迈出重要一步。

彭博社星期四（12月1日）引述知情人士报道，北京市朝阳区已经允许符合一定标准的冠病确诊人员选择7天居家隔离，而不再统一要求转运至集中隔离点进行集中隔离。知情人士并说，北京市其他区县可以选择参照朝阳区的做法进行调整。

朝阳区是北京中心城区中面积最大的一个区，是很多外国驻华大使馆所在地，跨国公司扎堆的中央商业区。

知情人士说，维护社会稳定、避免激化与群众间的矛盾，以及确诊人数过多、用于集中隔离的方舱资源紧张，是当局推出新举措的两个原因。知情人士也说，符合居家隔离的适用标准具有灵活性，不会对抵触情绪较大的确诊人员强行转移。

知情人士说，符合居家隔离的人士包括有特殊身体或生活条件的人，例如孕妇；同时，他们必须签署一封信，承诺在隔离期间不出门，他们的门将安装一个磁化感应器，当门打开时会向当局发出警报。

北京多区早前已宣布长期居家老人、在家上网课学生等无社会面活动的人员，如无外出需求可以不参加每日核酸检测。

另据新华社报道，中国副总理孙春兰星期三（11月30日）在中国国家卫健委召开座谈会，听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。孙春兰说，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，疫情防控面临新形势新任务。

这是继广州大幅放松防疫管控措施后，中国高层支持各地灵活调整防疫政策的最新信号。