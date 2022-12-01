习近平与米歇尔会谈：中欧没有根本战略分歧和冲突

中国国家主席习近平和欧洲理事会主席米歇尔星期四（12月1日）早上举行会谈。习近平称，中欧之间没有根本战略分歧和冲突，希望欧盟机构和成员国建立客观正确的对华认知，反对各种形式的“新冷战”。

据央视新闻报道，习近平和米歇尔星期四早上在北京人民大会堂举行会谈。习近平说，米歇尔代表欧盟全体成员国在中共二十大结束后不久访华，体现了欧盟发展对华关系的良好意愿。中欧是维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明。中欧关系保持向前向上势头，坚持互利共赢，符合中欧和国际社会的共同利益。国际形势越动荡，全球挑战越突出，中欧关系的世界意义就越凸显。

习近平称，随着世界之变、时代之变、历史之变加速演进，各国都在思考未来之路，中共二十大给出了中国答案，即对内坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革开放；对外坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持维护世界和平、促进共同发展的外交宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

他说，中国式现代化和欧洲一体化是中欧各自着眼未来做出的选择。双方应该相互理解、相互支持。中国期待欧盟成为中国走中国式现代化道路的重要伙伴，共享中国超大市场机遇、制度性开放机遇、深化国际合作机遇。

习近平还就中欧关系发展提出四点看法，一是要秉持正确认知。中欧之间没有根本战略分歧和冲突。中国不想称王称霸，从不搞、今后也不会搞制度输出。中国支持欧盟战略自主，支持欧洲团结繁荣。希望欧盟机构和成员国建立客观正确的对华认知，对华政策坚守和平共处，坚持互利共赢，超越冷战思维和意识形态对立，超越制度对抗，反对各种形式的“新冷战”。

习近平说，二是要妥善管控分歧。中欧历史文化、发展水平、意识形态存在差异，双方在一些问题上看法不同很正常，应该以建设性态度保持沟通协商，关键是尊重彼此重大关切和核心利益，特别是尊重主权、独立、领土完整，不干涉对方内政，共同维护中欧关系的政治基础。中国愿在平等和相互尊重基础上举行中欧人权对话。

三是要开展更高水平合作。欧洲是中国快速发展的重要伙伴，也是受益者。中国将实行高水平对外开放，加快构建新发展格局，欢迎欧方继续参与、继续共赢。双方要加强宏观经济政策协调，加强市场、资本、技术优势互补，共同打造数字经济、绿色环保、新能源、人工智能等新增长引擎，共同确保产业链供应链安全稳定可靠，共同反对搞“脱钩断链”、保护主义，共同反对把经贸科技交流政治化武器化。中方将向欧洲企业保持开放，希望欧盟排除干扰，为中国企业提供公平、透明的营商环境。

习近平最后说，中欧要加强国际协调合作。中欧都主张维护以联合国为核心的国际体系，可以共同践行真正的多边主义，合力应对挑战，共同维护世界和平与发展。双方要引领全球应对气候变化和生物多样性保护、能源安全和粮食安全、公共卫生等努力，加强各自优质公共产品和合作平台的对接协作。欢迎欧盟参与共建“一带一路”、全球发展倡议，同欧盟“全球门户”战略有机对接，通过现有各种机制，推动各领域对话合作取得更多成果。

另外，习近平还提到，中共前总书记江泽民昨天因病抢救无效在上海逝世。江泽民担任中国国家领导人期间，高度重视和关心中欧关系发展，曾多次访问欧洲国家，同欧盟和欧洲国家领导人保持密切交往，推动建立了中国-欧盟领导人会晤机制，促进了双方各领域对话合作。中国将继承江泽民意志，继续巩固发展好中欧关系，从战略高度和长远角度看待和发展中欧关系，愿同欧方加强战略沟通协调，推动中欧全面战略伙伴关系行稳致远。

根据中方新闻稿，米歇尔祝贺习近平连任中共中央总书记，代表欧盟对江泽民因病逝世表示沉痛哀悼。他称，当前国际形势和地缘政治正在经历深刻复杂变化，国际社会面临诸多挑战和危机。中国不搞扩张，是维护联合国宪章宗旨和支持多边主义的重要伙伴。欧洲珍惜在中共二十大后不久即同中国进行最高层次面对面会晤的机会，愿本着相互尊重和坦诚的精神，同中国就欧中关系各方面重要问题进行深入讨论，增进相互了解，促进对话合作，妥善处理分歧。

米歇尔说，欧盟坚持战略自主，致力于加强自身能力建设，推进欧洲一体化。欧盟坚持一个中国政策，尊重中国的主权和领土完整，不会干涉中国内政。欧盟愿做中国可靠、可预期的合作伙伴。欧盟愿意同中国办好下阶段高层交往，通过加强直接对话合作，减少误解误判，加强沟通协作，更好共同应对能源危机、气候变化、公共卫生等全球性挑战。欧洲愿同中国继续推进欧中投资协定的进程，增强供应链稳定互信，深化欧中各领域互利合作。

双方就乌克兰危机交换意见。习近平阐述了中方的原则立场，称中国有句古话，“城门失火，殃及池鱼”。通过政治方式解决乌克兰危机，最符合欧洲利益，最符合亚欧大陆各国共同利益。当前形势下，要避免危机升级扩大，坚持劝和促谈，管控危机外溢影响，警惕阵营对抗风险。中国支持欧盟加大斡旋调解，引领构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。中国始终站在和平一边，将继续以自己的方式发挥建设性作用。