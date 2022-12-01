知乎三季度录得净亏损2.5亿元人民币

知乎星期三（11月30日）公布，知乎第三季度录得净亏损2.5亿元（人民币，下同，4800万新元），平均月活跃用户（MAU）跌破1亿人。

据澎湃新闻报道，知乎星期三公布今年第三季度未经审计的财务报告显示，知乎第三季度总营收达9.12亿元，同比增长约11%；经营亏损由去年同期的3.23亿元减少至2.79亿元；净亏损3亿元，环比收窄39%；经调整净亏损（非公认会计准则）为2.51亿元，2021年同期为1.12亿元；毛利率48.7%，去年同期为51.6%。

用户数据方面，知乎第三季度平均月活跃用户为9700万人，2021年同期为1.01亿人；月均付费会员数达1090万人，较2021年同期增加99.5%；付费会员数在MAU中的渗透率达11.2%。

从收入架构来看，知乎付费会员、广告、商业内容解决方案均显示出极强的发展韧性。付费会员、职业教育代表的C端收入大幅增长，广告、商业内容解决方案代表的B端收入有所下降。

报告期内，知乎付费会员收入和占比再创新高。付费会员收入为3.35亿元，同比增长88.1%，占比达到36.8%。知乎称，该增加主要是由于付费会员持续增长，这反映公司优质内容的吸引力及付费会员价值获得认同。

第三季度，知乎内容商业化解决方案收入2.65亿元，而2021年同期为2.78亿元；广告收入为1.97亿元，而2021年同期为3.21亿元。知乎认为，广告收入减少主要反映了中国在线广告行业所面对的逆境，该行业受到具有挑战的宏观经济状况及疫情复发的广泛影响。

此外，包含电商、出版等在内的其他收入达到3630万元，较2021年同期的3170万元增长14.7%。知乎认为，该增长主要由于推出种类更多的自有品牌产品及图书系列所致。

知乎创始人、董事长兼CEO周源总结道：“第三季度，公司在执行‘社区生态第一’战略方面取得进一步进展，将战略重点转向高质量用户增长，进一步增强了以内容为中心的商业模式的优势和韧性。在一系列用户增长指标中看到了令人鼓舞的表现，包括用户活跃及时长。”