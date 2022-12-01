中兴通讯强烈反对美国对中国科企实施销售和出口禁令

全球电信运营商之一的中兴通讯强烈反对美国政府对中国科技企业实施销售和出口禁令。

综合《环球时报》、第一财经、彭博社和路透社等报道，美国联邦通讯委员会（FCC）上星期五（11月25日）以对国家安全构成“不可接受的风险”为由，禁止销售或进口包括华为和中兴在内的五家中国企业的电信设备。

除华为技术有限公司和中兴通讯外，受影响的还包括中国监控设备制造商大华科技有限公司、视频监控公司海康威视，以及对讲机制造商海能达通讯有限公司。美国对中国科技企业实施的禁令从通信设备商进一步扩大至摄像设备制造商。

FCC早在2020年6月就指认，华为和中兴对美国国家安全构成威胁，禁止美国电信运营商使用该委员会设置的政府补贴来购买两家中企的设备和服务。上周发布的最新决定，直接阻断了名单中的企业在美国市场的销售渠道。

中兴通讯星期三（11月30日）回应时表明，强烈反对FCC近期发布的决定，正在评估可行的法律手段以捍卫公司的正当权益。

中兴通讯说，公司多次尝试与美国政策制定者进行建设性沟通，以了解公司目前在美销售的产品可能存在的任何问题，但美国政府从未明确公司在美销售产品的具体问题，或提出公司的产品确被用来损害美国安全或消费者隐私的证据。

鉴于当前美国的市场环境，中兴通讯称，将逐步退出美国市场，聚焦其他更具成长性的市场。

销售禁令其实对华为、中兴等网络设备商影响有限。自2017年以来，华为、中兴成为美国多轮制裁首要对象后，两家企业在美国拓展空间不大，且在美国市场收入极其有限。中兴通讯曾在投资者互动平台透露，公司美国市场收入占公司整体收入比例低于1%。

对海康威视、大华科技等摄像设备商或产生一定影响，但影响也十分有限。中信证券2021年10月报告数据显示，海康威视、大华股份源自美国市场的收入比例均小于5%。

海康威视在一份声明中回应说，公司的视频监控产品不对美国国家安全构成威胁，FCC的决定毫无技术或法律依据。

声明也称，FCC的决定无法保护美国国家安全，只会对美国小企业、地方当局、学区和个人消费者在保护自己、他们的家庭、企业和财产时带来更大伤害和更高成本。

对于美国实施的禁令，海能达回应说，公司在北美地区的整体营收占比较小，约占整体营收2%左右，主要布局的是行业市场，不涉及公共安全行业。

海能达称，此次禁令较为详细，包括禁止的产品范围、规格、类型、作用、型号、具体带宽等，可以从禁令中看到者次主要涉及的是高带宽相关产品销售，而公司在美国布局的主要是窄带宽产品。综合来看，此次禁令基本上对现有北美业务不会产生太大的影响。

被问及对禁令的未来应对措施，海能达回答说，北美渠道不是公司主要的发力点，公司还是会把更多的精力会放在一些“一带一路”的中国友好国家。