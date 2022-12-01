吴怡农投入台北市立委补选 陈其迈：他最有胜算

对于壮阔台湾联盟理事长吴怡农投入台北市立委补选，刚出任民进党代理主席的高雄市长陈其迈说，吴怡农在地经营扎实、个人形象清新，2020年后的成长有目共睹，“是这个选区最有胜算的候选人”。

综合台媒报道，陈其迈星期四（12月1日）早上出席圣露西亚（大陆称圣卢西亚）总理皮耶访团午宴，并在会前受访。

台北市长当选人蒋万安早前请辞立委后，台北市第三选区立委缺额将补选，预计明年1月8日投票，民进党决定征召吴怡农。对此，陈其迈认为，吴怡农上次在同选区已经参加过立委选举，在地方经营相当扎实，个人形象也很清新。

他说，吴怡农不论在国际政治、经济财经，和青年所关注的议题上，都有丰富经验。

陈其迈还强调，吴怡农个人条件非常好，是非常优秀的候选人，且从2020年后的成长大家都看得见，“我们认为是在这个选区最有胜算的候选人”。

国民党籍的蒋万安在2020年1月以51.4%的得票率打败吴怡农，成功连任台北市第三选区立委。

吴怡农现年41岁，他在绿营属于根正苗红，父亲是台湾中央研究院政治学者吴乃德，伯父吴乃仁当过民进党秘书长。他在耶鲁大学毕业后加入高盛集团负责亚洲投资，七年前放弃美国国籍，回台湾服兵役期间被分配到陆军特战队。