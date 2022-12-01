特斯拉再因软件问题召回43万辆中国产电动车

美国电动汽车制造商特斯拉再因软件问题召回中国国产电动汽车，涉及43万辆。

据中国国家市场监督管理总局星期四（12月1日）消息，特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，特斯拉将召回生产日期在2020年12月27日至2022年11月7日期间的部分国产Model 3电动汽车，共计14万2277辆；召回生产日期在2021年1月1日至2022年11月11日期间的部分国产Model Y电动汽车，共计29万2855辆。

根据通报，这次召回的车辆在从驻车状态唤醒过程中，车辆示廓灯的软件在初始化内部参数时可能会发生错误，导致车辆后部一侧或两侧的示廓灯无法点亮。在黑暗环境下偶发性示廓灯不亮会降低车辆的可见度，极端情况下会增加车辆发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级至更高版本软件，用户无需到店即可完成软件升级。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。

上星期，特斯拉才因软件和安全带等问题，召回超过八万辆电动车，当中有逾一万辆中国产电动车。