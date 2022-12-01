中国多地允许符合条件密接者居家隔离

中国广东省、广州市、重庆市等多地调整密切接触者的判定标准和隔离管理措施，“时空伴随”不再作为界定标准，也允许符合居家隔离条件的密接者居家隔离。

据澎湃新闻报道，广东省东莞市星期四（12月1日）发布通告宣布，密切接触者原则上落实集中隔离观察，符合居家隔离条件的实施居家隔离。

通告指出，原则上将感染者居住地以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域划定为高风险区，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大；通告并要求符合解封条件的要及时解封，封控管理要快封快解，应解尽解。

在流行病学调查上，东莞市要求按照科学、精准原则开展流行病学调查，及时、准确判定密切接触者，不得随意扩大密切接触者甄别范围，不以时空伴随作为判定密切接触者的标准；对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测。

在东莞市发布上述通告的前一天，广州市、重庆市、深圳市都陆续发布通告，要求按照科学、精准的原则开展流行病学调查，及时、准确判定密切接触者，不得随意扩大密切接触者甄别范围，不以时空伴随作为判定密切接触者的标准，同时允许密切接触者符合居家隔离条件的可居家隔离。

彭博社在星期四的报道中提到，北京市朝阳区已经允许符合一定标准的冠病确诊人员选择七天居家隔离，而不再统一要求转运至集中隔离点进行集中隔离，北京市其他区县可以选择参照朝阳区的做法进行调整。

路透社同一天的报道还引述知情人士称，中国可能将在几天内出台措施，允许冠病确诊者在某些条件下可居家检疫。

在11月29日的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对风险人员判定，国家疾控局监督一司司长程有全强调要以现场流调为依据，不得通过时空伴随扩大范围，造成大面积的“误伤”，最大限度降低因疫情给群众带来的不便。