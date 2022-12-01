经济专家：中国房地产市场仍有较大需求空间

中国经济专家称，随着中国居民收入水平持续提高，对住房的刚性需求仍然较高，房地产市场仍有较大的需求空间。

据彭博社报道，中国发展改革委员会下属中国宏观经济研究院院长王昌林在回应彭博采访问题时说，房地产业是中国国民经济的重要产业部门，不仅对投资、消费和服务等经济活动具有较大贡献，也对产业链上下游具有重要带动作用。

他还提到，今年中共中央政治局会议强调要促进房地产市场平稳健康发展，说明中国对房地产市场的健康发展“高度重视”。

他说，中国正在建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，同时也在加快发展数字经济，培育具有国际竞争力的战略性新兴产业，促进经济增长新动能持续涌现。

中国国家主席习近平10月份在二十大报告中提到，要统筹发展和安全，着力推动高质量发展。

王昌林称，从宏观经济层面来看，中国的高质量发展体现在生产、分配、流通、消费循环畅通，全要素生产率不断提高，国民经济重大比例关系和空间布局比较合理，经济增速保持在合理区间，生态环境更加优美，收入分配更加合理，人民生活更加美好等方面。

从微观主体看，王昌林称，高质量发展体现在企业具有核心竞争力，规模实力强，品牌影响力广，在制定行业标准和规则上具有话语权，产品质量可靠，持续创新能力强，管理方法先进等方面。