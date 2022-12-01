香港单日新增阳性个案自9月后再破万起

香港冠病疫情出现反弹，单日新增阳性个案自9月之后再次破万起。

综合《明报》和网媒“香港01”等港媒报道，香港卫生署卫生防护中心星期四（12月1日）通报，香港新增1万零137起阳性个案，为今年9月9日以来，单日新增阳性个案再度破万起。当天新增阳性个案中，本土个案9531起，输入个案606起，死亡个案则增加15起。

卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，11月25日至12月1日每天平均有8882起确诊个案，较之前一周增加8.4%。

香港医务卫生局副局长李夏茵说，目前疫情在升温中，港府希望加强市民防疫屏障能力，特别是老幼人群。她称，港府会精准抗疫、科学抗疫，此时防疫措施不会放宽，但也未到要收紧地步：“（疫情）走势未见向下跌情况，会否再升无人能预料，因冠病病毒十分狡滑，传播性强。”

星期四新增1万零137起阳性个案确诊，较前一日上升15.2%。新增606起输入个案占整体个案比率5.98%；相比同日1万5422名机场入境人数，比率则为3.93%，七日平均比率是3.89%。新增15名死亡个案，七日平均死亡率维持0.191%，整体死亡率维持0.51%，累计死亡人数为1万零762人。

新增本地个案带有新变种病毒株个案增加10起，包括XBB增加三起累计97起、XBD多一起累计18起、BF.7多一起累计四起、BQ.1.1多五起累计113起。