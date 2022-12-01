下午察：“坚婶”和网民的舆论战

中国外交部发言人赵立坚的太太最近因为在微博上支持中国防疫政策、批评各地抗议活动，遭到网民炮轰。

在和网民隔空交战几个回合后，她在星期三（11月30日）中午通过微博账号“大聪和臭丫头”发文说，赵立坚的发言人工作很奇特，“每天办公室工作12小时加，回家工作到深夜12点加，待遇优厚似快递小哥，没有加班工资，没有奖金，没有时间，没有家”，但换来的却是“国内外造谣声骂声一片，还要捎上家”。

然而，这番言论并没有为她博得同情分，反而让她被质疑态度傲慢，引来更多网民加入骂战，她早前晒国外生活的微博内容也一并被挖出。陷入舆论漩涡的赵立坚太太在同一条微博评论中喊出“我和我们的敌人们都真心希望他（赵立坚）尽快辞职回家”。此话一出，直接把火烧到夫君头上，令赵立坚的个人微博也遭到网民攻击。

微博账号“大聪和臭丫头”

今年9月底，微博用户“大聪和臭丫头”晒出多张与赵立坚的亲密合照，配文“老了我们一起去种地养鱼，最浪漫和最幸福的事就是陪着你慢慢变老”，“官宣”赵太身份。

赵立坚今年11月生日时，该账号再次晒出赵立坚切蛋糕照片，配文说“祝你生日快乐，陪伴是最真情告白！ ”

赵立坚今年11月生日时，该账号晒出赵立坚切蛋糕照片，配文说“祝你生日快乐，陪伴是最真情告白！”（取自汤天如微博）

网民开始亲切地称她为“坚婶”，并向她问好，还调侃滤镜之下一向严肃的赵立坚都变小鲜肉了。

然而，随着中国疫情不断升温，多地发生抗议活动，“坚婶”的微博画风也开始发生改变。

乌鲁木齐发生高层住宅火灾后，北京、上海和成都等城市从上星期六（11月26日）开始出现民众上街抗议的情况。

“坚婶”隔天以“三连问”的形式在微博发声质问：“是谁在故意造谣惑众带节奏激发人民的愤怒？他们有专业的团队，他们的目的是什么？他们的背后又是谁在指使？”她还写道：“中国人民智慧也很团结，你们的阴谋诡计不会得逞！”

她的这则微博很快被网民反驳，称自己没有被谁带节奏，但是希望“不要捂住我们的嘴巴”，还反问“乌鲁木齐的大火是境外势力烧的吗？”

在经过网民一轮攻击后，“坚婶”同天发文说：“如果骂我能让你们心里好受些，你们骂吧！”她也不忘呼吁大家“相信祖国和党，国家政策执行到位需要一定的时间”，并说自己“非常担心年轻人被别有用心的势力带节奏激发矛盾和仇恨”。

“坚婶”上星期天连发几条微博和网友隔空交战。（取自汤天如微博）

当天晚上，“坚婶”再次发文喊话：“坚决支持国家防疫政策执行到位，科学精准防疫，不恐慌，不信谣，不传谣，对不执行者和执行不力者严查严办，杜绝层层加码。”

“坚婶”是谁？

根据“坚婶”微博晒出的几篇署名文章，她的真名叫汤天如，是巴基斯坦伊斯兰堡一家中资企业的总经理。

公开报道显示，汤天如是中国民营企业家，常年旅居海外，2016年到巴基斯坦开办进出口贸易公司和家具生产厂。而赵立坚在担任中国外交部发言人之前，曾于2015年派驻巴基斯坦四年。

根据中国经济网2018年11月报道，巴基斯坦恐怖组织“俾路支解放军”对中国驻卡拉奇总领馆的恐怖袭击后，中国驻巴基斯坦EXIM进出口贸易咨询有限公司总经理汤天如女士将420万卢比（约4万新元）的款项汇给了中国驻卡拉奇总领馆，作为对在空袭中牺牲的两名巴基斯坦警察的捐款。

同时，汤天如还在朋友圈发起捐款活动。一张微信截图显示，时任中国驻巴基斯坦大使馆公参赵立坚率先响应，通过微信捐款2000元人民币（400新元）。

2018年巴基斯坦发生恐袭后，汤天如曾在朋友圈发起捐款活动。一张微信截图显示，赵立坚率先响应捐款号召。（互联网）

从汤天如的微博可以看出，她对被中国称为“巴铁”的巴基斯坦有着深厚感情，时常关注巴基斯坦的发展动态，还曾针对巴基斯坦的经济和建设在英文报纸上发表署名文章。

“坚婶”微博内容被深挖

汤天如的微博经过上星期天（27日）一天的密集曝光后，受到更多关注，早前的内容也被网民逐一挖出。当大家发现过去一段时间里，她时而去野外采风，时而衣着华服不戴口罩参加国际社交活动，并没有受到疫情太大影响时，网民对她支持防疫的言论产生了更大不满情绪。

其中受到网民指摘最多的一则微博是今年6月在中国疫情吃紧时，她却在德国感叹“平淡而真实的生活”，配上数张德国城市岁月静好的照片，还写道“德国市中心下班后的生活，拒绝加班，不接电话”。

今年6月，汤天如在德国发微博感叹“平淡而真实的生活”，后被网民挖出，遭到炮轰。该微博现已被删除。（微博截屏）

网民纷纷质问，在当时“非必要不离境”的情况下，为何一定要去德国感受“平淡和真实”，为何“不能与我们共克时艰”？

此外，网民还发现，敌我态度鲜明、将美国称为“漂亮国”的汤天如在今年美国感恩节当天（11月24日）发微博，号召大家感恩革命前辈。

感恩节两天后，她又发长文称自己父亲两周前因心肺衰竭住进ICU，当地医院两次下达病危通知单，但“想到北京疫情严重我们回去会给当地政府防疫造成很大压力也会给当地人民生命安全带来威胁，也非常担心会把病毒带给病重的父亲”，于是主动取消了探望父亲的行程。

这则原本想凸显“舍小家为大家”的微博被网民认为是“有悖人性和逻辑”，“产生了高级黑效果”，遭到网民群嘲。

一些网民对赵立坚太太的微博内容进行了总结，指出作为官员家属，汤天如本人并未受到太多清零政策的实际影响，“几乎是活在一个多姿多彩的平行世界中”，“一面批评民众抗议封控，一面高调炫耀‘优雅’生活”。

汤天如（左）上月晒出与巴基斯坦前总理聚会的照片。该微博也已被删除。（微博截屏）

还有网民嘲讽道，“赵立坚老婆的爹还能住ICU，多少老人在家没有120，没有绿码，人就没了呢”，“连自己父母生死都不在乎，还会在乎别人的生死吗”，批评她“既不懂科学也不懂人性”。

面对汹涌的舆情，汤天如星期三发出一条微博疑似澄清传闻。她说，“本人在北京工作和生活，跟大家一样排队做核酸，由于工作需求会去境外出差。本人从未有过任何百达翡丽手表，至今佩戴的唯一一块电子表是儿子送的生日礼物。那些人攻击我想达到毁灭他的目的大家都看得很明白。”

不过，在汤天如的微博开启评论精选”及“一键防护模式”后，无处发泄的网民又涌入其夫赵立坚的微博，一向画风和谐的留言区瞬间成了“翻车”现场，不少网民留下一连串“好”字，间接表达对赵立坚太太的不满。

就在这股舆论漩涡越卷越深时，和网民交战了几天后的汤天如星期四下午在微博上删除了上述几乎所有内容，仅留下“澄清”说明一则，似乎准备偃旗息鼓。

中国严格的疫情防控下，民众的焦虑情绪很容易被点燃，也急于需要找到一个发泄出口。赵立坚太太在微博上表达对防疫的支持，结果却陷入一轮又一轮的舆论战中，甚至还殃及池鱼，恐怕也是她所未能料到的吧。