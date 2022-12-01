江泽民遗体专机抵京 习近平等机场迎灵

中共前总书记江泽民追悼大会将于12月6日在北京人民大会堂举行，江泽民遗体星期四（12月1日）从上海由专机敬移到达北京。中共总书记习近平、国务院总理李克强、全国人大委员长栗战书、全国政协主席汪洋、新一届中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、韩正、丁薛祥、李希以及中国国家副主席王岐山等到北京西郊机场迎灵，并向江泽民亲属表示深切慰问。

根据新华社报道，新晋中共中央政治局常委蔡奇和治丧委员会办公室有关人员、江泽民亲属从上海护送江泽民遗体回到北京。

北京西郊机场国旗半垂，气氛庄严肃穆，黑底白字横幅上写着：“江泽民同志永垂不朽”“江泽民同志永远活在我们心中”。习近平和夫人彭丽媛等胸佩白花、臂戴黑纱，神情凝重地在停机坪肃立。

15时55分，载护江泽民遗体的专机缓缓降落。在低回的哀乐声中，12名礼兵抬护安放着江泽民遗体的灵柩，缓缓走下专机，行进至迎灵队伍正前方肃立。习近平等向江泽民遗体三鞠躬，目送灵柩上灵车。之后，治丧委员会办公室成员和江泽民亲属护送遗体前往停灵处。

星期四中午12时10分，起灵仪式在上海华东医院告别室举行。治丧委员会办公室成员、上海市有关负责人员、江泽民亲属和生前友好、医护人员等向江泽民遗体告别，并护送灵柩到上海虹桥机场。上海各界群众在沿途送行。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会副委员长，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，在京全国政协副主席以及中央军委委员也到北京西郊机场迎灵。

江泽民因患白血病合并多脏器功能衰竭，11月30日在上海逝世。中国官方星期三已成立由中共总书记习近平担任主任委员、包括现任和卸任“党和国家领导人”，以及现任中央委员、中央候补委员在内的治丧委员会。