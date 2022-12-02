李克强会见欧理会主席米歇尔：将持续打造市场化法治化国际化营商环境

中国国务院总理李克强星期四（12月1日）下午在人民大会堂会见欧洲理事会主席米歇尔时说，中国坚持对外开放基本国策不动摇，开放的大门会越开越大，将持续打造市场化法治化国际化营商环境，对各类企业一视同仁、公平对待，也将在维护自身金融稳定过程中稳步推进金融业对外开放，鼓励合格境外机构投资者扩大投资。

根据新华社报道，李克强在会见中指出，中国和欧盟是世界上维护和平、促进发展的重要力量，也是主要经济体，双方优势互补。中方高度重视中欧关系。习近平与米歇尔进行了深入友好的会谈。中方愿同欧方秉持相互尊重、平等相待的原则，做大合作蛋糕，妥处矛盾分歧，推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展。这不仅符合双方利益，也有利于维护世界的和平稳定与发展繁荣。

李克强表示，中欧都维护以联合国为核心的国际体系，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持自由贸易、公平贸易。双方经贸合作不断深化，贸易投资额近年屡创新高。中方愿同欧方加强宏观政策协调，深化重点领域合作，共同维护能源、粮食安全和全球产业链供应链安全稳定，应对气候变化等挑战。

李克强强调，中方坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、繁荣的欧盟，支持欧盟在国际事务中发挥更重要的作用。当今世界面临纷繁复杂的问题和挑战，希望中欧双方在平等、互惠、共赢基础上扩大双向开放。中国坚持对外开放基本国策不动摇，开放的大门会越开越大。我们将持续打造市场化法治化国际化营商环境，对各类企业一视同仁、公平对待，欢迎各国企业继续来华投资兴业。中方将在维护自身金融稳定过程中稳步推进金融业对外开放，鼓励合格境外机构投资者扩大投资。我们将努力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国新闻稿还说，米歇尔在会见中表示，欧盟重视同中国的合作，愿与中方加强对话交流，共同维护多边主义，推动国际合作，维护自由贸易和国际供应链稳定畅通，携手应对气候变化、能源安全等全球性挑战。欧方坚持一个中国政策，期待同中方办好新一轮欧盟中国领导人会晤，加强彼此沟通，增进相互理解。

双方还就乌克兰危机交换了意见。李克强阐述了中方原则立场，指出中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则，核武器用不得、核战争打不得，支持一切和平解决危机的努力，将继续发挥建设性作用。

米歇尔对中共前总书记江泽民逝世表示沉痛哀悼。李克强对欧方的哀悼表示感谢。

