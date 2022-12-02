张文宏团队：疫苗加强针对脆弱人群尤其老年人尤为重要

中国国务院副总理孙春兰星期三（11月30日）说，随着奥密克戎病毒致病性的减弱，中国疫情防控面临新形势新任务，外界分析认为中国清零政策近期将结束。对于民众关心的如何保护老年人与脆弱人群度过疫情，中国国家传染病医学中心复旦大学附属华山医院教授张文宏团队12月1日发文说，疫苗接种对于预防病毒感染后的重症化具有重要价值，加强针对于脆弱人群的保护，特别是针对老年人的保护尤为重要，团队并称“走出疫情的前景越来越清晰”。

根据第一财经报道，张文宏团队表示：“全球所有走出疫情的国家，在老龄化人群的保护方面都达成了共识，高龄与有基础疾病者需要注射疫苗以应对可能的流行。”病毒突变虽然没有明确方向，但疫苗接种与群体免疫所带来的免疫压力却能逼迫病毒朝着更低毒力的方向变异以维持基因的传播。

在此情况下，疫苗的广泛接种是构建群体免疫屏障的最重要组成部分。普遍的疫苗接种与加强针接种，加上及时有效的重症患者救治，将是下阶段的工作重点与挑战。特别是疫苗对脆弱人群的保护，是降低医疗资源挤兑、战胜疫情的关键。

在接种疫苗方面，根据张文宏团队针对今年3至4月上海发生奥密克戎冠病流行期间的一项研究发现，2针全程初免或第3针加强免疫相较于未接种疫苗或仅接种一针疫苗的老年人，可降低76%的患者进展为重症。

此外，在2022年香港的疫情中，接种2针疫苗和第3针（无论是灭活还是其他疫苗）加强针之后，患者死亡率分别降低12倍和32倍。

“随着全球疫苗接种率的不断提升，第3针加强接种与自然感染提供的混合免疫能力提升，都显著增加了疫苗接种者短期内的中和抗体水平和长期的免疫记忆功能。”团队表示。

团队还说，在过去一年半的时间内，全球多个研究机构都在开展多项疫苗加强策略研究，积累了相当多的安全性数据，为中国目前疫苗加强接种策略提供了重要的科学基础。“这些数据均告诉我们，疫苗接种对于预防病毒感染后的重症化具有重要价值，加强针对于脆弱人群的保护，特别是针对老年人的保护尤为重要。”

团队还指出，除了疫苗之外，需要对疫情实施控制，避免短期疫情暴发失控。“老年人在这段时间尤其要加倍注意保护自己，要加强在公众场所的自我保护。”张文宏团队指出，“养老院需要提前做好保护的准备，医疗资源则必须为老年人与脆弱人群提早做好准备，以应对未来将要面对的挑战。”

