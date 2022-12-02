澳门博彩大亨“洗米华”案明年1月宣判

绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉及的非法赌博和洗黑钱等案件将在明年1月18日宣判。

据网媒“香港01”报道，周焯华去年11月在澳门被捕后，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，令澳门政府少收82.6亿港元（14.4亿新元）博彩税。

案件已进入结案陈词，身为首被告的周焯华星期四（12月1日）在庭上说，他对被控犯罪集团及黑社会罪，感到非常无奈及不解。

他续指，太阳城在澳门经营十多年，全球多国均设有业务，一直都未收过投诉及举报，也未有人命伤亡，以及财物损失，全球都未涉及刑事案件，也没有在中国大陆推广赌博。他强调自己一直奉公守法，“我唔知道点解会变成犯罪集团或者黑社会”（我不知道为何会变成犯罪集团或者黑社会）。

周焯华强调，太阳城并非黑社会，员工都是有学历、水平高，甚至属专业人士。他在庭上向受牵涉的员工，尤其是被羁押的员工及其家人致歉，认为使他们活在痛苦之中，希望法庭能让他们与家人团聚。

浙江温州市中级人民法院今年8月对“周焯华犯罪集团骨干”相关35人审理后，法院9月30日作出一审宣判，对以张宁宁、张时秀等人为首的骨干分别判处七年半至一年三个月不等的有期徒刑。