民调：蔡英文不满意度今年首次超越满意度

台湾亲绿媒体《美丽岛电子报》星期四（12月1日）发布的最新民调显示，“九合一”地方选举结束后，台湾总统蔡英文不满意度为49.1%，今年以来不满意度首次超过满意度。

综合中时新闻网和香港中通社报道，最新民调显示，蔡英文满意度为46.6%，不满意度为49.1%，与上个月相比，满意度下降约4个百分点，不满意度上升3个百分点，趋势上呈现不满意度超过满意度的“死亡交叉”。

民进党在“九合一”地方选举中大败，外界多认为蔡英文执政团队是败选重要原因。民调显示，台湾行政院长苏贞昌不满意度为51.5%，满意度仅剩39.5%，与上个月相比，不满意度与满意度的差距进一步扩大。

《美丽岛电子报》董事长吴子嘉星期四说，这份民调因为跟投票时间非常接近，所以发酵的时间还不够。再过两个礼拜，整个数字可能会比现在更难看。民进党败选之后的态度非常恶劣，整体来讲，怪东怪西怪老百姓，最后还怪选民，然后本身一点反省检讨的方向跟声音、味道，都完全闻不到。

在民进党执政团队中，台湾民众最希望换掉的部长和部会首长前三名依序为，内政部长徐国勇、农委会主委陈吉仲、经济部长王美花。尽管民意汹涌，但台行政院星期四通报，截至目前未收到内阁人员递交辞呈。