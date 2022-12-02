恒驰汽车回应大规模停工欠薪：25%员工停薪留职1至3个月

中国恒大集团旗下恒驰汽车传出大规模停工欠薪消息，恒驰汽车对此回应称，有25%员工停薪留职一至三个月。

综合界面新闻和券中社报道，继被爆出天津工厂计划裁员60%后，恒大汽车再陷欠薪减员风波。

全中国多地多家恒驰展厅销售人员星期四（12月1日）爆料，近期被告知将停工停薪。此前有人称，已被恒驰拖欠薪资长达数月。

其中一名销售人员称，星期二（11月29日）收到恒驰新能源汽车销售公司直接发出停工留职书面通知。

通知内容显示，由于近期经营出现严重困难，公司将对人员进行优化，将从12月1日起对其进行长达三个月的停工留职。通知还称，若在停职期间想要入职其他公司，须至少提前三个工作日提交书面辞职申请，否则将视为自动离职。

虽然该通知并未写明停工期间薪资待遇如何发放，但上述销售人员称，已被明确告知停工留职期间一切薪资将被停止发放，公积金也不再缴纳，仅保留最基本的社保。多名仍在试用期的销售人员甚至没接到正式书面通知，仅被口头通知了停工停薪消息。

恒驰天津展厅销售人员称，该展厅所有尚未转正的销售人员均接到停工停薪通知，几天前有三位正式员工被通知停工。恒驰西安销售团队员工则称，从上月起他与另一名同事接到上述通知，但截至目前，团队领导在多次索要后仍未拿出书面文件。

相比之下，恒驰北京展厅的情况则要更好，整个销售团队中目前仅一人收到停工通知，给予的停岗理由是未能完成绩效。据悉，此前恒驰并未设置任何绩效考核标准，每月绩效工资均自动满额发放。

除大面积停工外，恒驰也出现全国范围的大规模欠薪。

知情人士称，大部分地区的恒驰展厅停发了10月与11月份薪资，南方部分地区更从9月开始就没再发过工资，员工垫付资金报销也一并停止。

据了解，恒驰销售人员的薪资由基本工资、绩效工资与销售提成三部分组成，在每月5日与20日分两批进行发放。

此前遭停职的北京展厅销售人员称，从11月5日起再没领到任何薪资，展厅管理层称，拖欠薪资将最晚于春节前到账。

西安恒驰销售团队工作人员则称，由于已被拖欠两个月薪资，整个销售团队的五名基层员工全部主动提出停薪停岗，恒驰在西安的销售业务也因此暂停。据他描述，从10月起他们就被告知工资已无法按时发出，发薪时间也一路从本月5日延期至过年以前。

在被欠薪长达两个月后，上述被停岗的天津展厅销售人员称，由于多次沟通无果，自己已向当地相关部门申请了劳动仲裁。

目前，已有多名员工在恒驰内部工作群聊中讨说法，恒驰已将其中一个人数超过400人的大群解散，讨薪声音同时也在恒驰官方抖音直播间的评论中频频出现。

值得注意的是，在恒驰给出的答复中，春节似乎成了发薪的最后期限。北京、西安等地的恒驰管理层均称，如果年前再发不出工资，基本上就可以宣告恒驰已经死亡。

针对市场传出的恒驰汽车销售人员大规模停工欠薪消息，接近恒驰汽车的人士向券中社透露，这次优化淘汰整体比例为10%，部分业务条线或高于此数，另有25%员工停薪留职一至三个月。此前，恒驰汽车人员架构是按同步研发九款车型配置的，鉴于当下疫情及市场原因，公司进行战略调整，降本增效，集中资源确保恒驰5的生产交付，以及恒驰6、7的研发量产。

截至目前，所有的停薪停岗通知均来自恒驰直营门店，加盟经销商门店则并未传出停岗消息，有内部人员称恒驰或想通过此举挤掉庞大的直营网络，仅保留加盟经销商体系。目前，恒驰的线下销售渠道采用直营与经销商并行，但恒驰的经销商加盟门槛相较其他品牌要低上不少。

恒驰母公司中国恒大集团早已陷入财务危机，此前为了打消用户的购车顾虑，恒大宣布购车者的预售订金、大定及购车尾款将全部支付至天津津滨公证处专户监管，提车后车辆15天内可退，款项将从公证处监管账号直接退还。

显然，面对目前大规模停岗停薪的情况，即使有公正账户保障，消费者也不再对恒驰抱有信心。多名销售人员称，目前已有多名订车消费者在了解恒驰欠薪后要求退还定金。

刚交付仅一个月的恒驰5也在近期频频爆出问题。有博主称恒驰5在刚拿到手后就出现了系统漏洞，车机屏幕发生文字重叠，表现还剩12公里的情况下就出现了车辆趴窝，辅助驾驶也都无法使用。而恒驰5的首批交付量仅100辆，由此可见该车型故障率并不算低。

交付数量无法跟上，欠薪停岗规模不断扩大，春节前后已成恒驰生死线。