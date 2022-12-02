经济学家斯蒂芬·罗奇：中美关系在拜登任下或已变得更差

中美元首举行面对面会晤后，外界普遍认为两国关系将得到缓和，美国经济学家斯蒂芬·罗奇（Stephen Roach）则提醒，中美关系在美国总统拜登任下并没有比前任特朗普在位时有所起色，甚至可能变得更差。

据彭博社星期五（12月2日）报道，耶鲁大学教师、摩根士丹利亚洲前主席罗奇接受彭博电视采访时称，拜登对中国可能更加强硬。

罗奇的见解与上个月二十国集团（G20）峰会“习拜会”后涌现的乐观情绪不同，许多中国观察人士认为，中美领导人此次会晤，标志着全球最重要的超级经济大国之间的关系正在修复。

罗奇则认为，美国最近打压中国的行动，包括就对华芯片出口实施广泛管制，表明情况恰恰相反。

他说，拜登正在推动欧洲、澳大利亚和日本的等盟友“与美国一道，要勒紧中国获取先进半导体芯片的渠道”，且这种压力持续不断。

罗奇提到，投资者需要留意对中国的风险敞口，要在亚洲其他地区多元化配置，“不要把所有的鸡蛋都放在中国一个篮子里。”他举例称，苹果公司为了降低对中国的依赖，开始在印度组装一些苹果手机。

罗奇还说，美国在技术上打压中国之际，北京方面将不得不另找他路实现创新，发展自己的芯片技术，但这一过程会很艰难。

他说，中国没能真正打造出一流的本土半导体产业，且其先进半导体芯片供应处处受限，对中国能否“真正实现本土创新”愈发担忧。