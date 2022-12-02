国民党征召王鸿薇参加台北市立委补选 陈其迈：要面对选民质疑

国民党星期五（12月2日）将征召刚选上台北市议员的王鸿薇，参加台北市立委补选，被揶揄是“史上最快速的落跑”。身兼民进党代理主席的陈其迈对此回应称，王鸿薇可能要面对选民质疑。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网等报道，国民党台北市长当选人蒋万安留下的台北市中山、北松山立委遗缺，将于明年1月8日补选投票。在国民党主席朱立伦、前总统马英九和蒋万安劝进下，国民党台北市议员王鸿薇点头愿意参战。香港中评社分析称，蓝营能否延续这一区的立委，对蒋万安施政有影响。加上民进党刚惨败，可能极度希望藉此次立委补选的胜利来止血。

民进党征召了壮阔台湾联盟理事长吴怡农出战上述补选。

针对国民党2日将征召刚当选台北市议员的王鸿薇，参加台北市立委补选，陈其迈当天上午参加时代公园启用典礼时回应说，他从媒体报道看到，但是不是这样，他不是非常的清楚。“不过还没有就职，马上又参加另一场选举，假如是这样的话，王议员可能要面对选民质疑，她应该要说明清楚。”

王鸿薇2日上午在广播节目中证实，将参选台北市立委补选，但仍称12月25日将报到议员就职。她还说，未来是艰难的一仗，预料会面临庞大压力，但已做好会遍体鳞伤、万箭穿心的准备，且会非常努力。

王鸿薇也透露，丈夫得知她要投入补选时，一度气得拒绝接听她的电话。但后来看到相关新闻报道后，丈夫知道没有转圜余地，也没特别说什么。

虽然再投入选战备受质疑，但国民党前主席洪秀柱2日在脸书发文表明支持王鸿薇参加补选。

洪秀柱说，绿营侧翼视王鸿薇为强劲对手，才会不明究里攻击她“落跑”，实在相当荒谬。王鸿薇从2006年开始深耕地方，从未离开过选区，更非第一次当选市议员，如今接受党征召，若能当选立委，必然能够替社会做更多事，何来落跑一说。