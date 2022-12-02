中国多地推动逐步放开 呼和浩特称已具备转入常态化防控条件

中国冠病疫情仍处在高位，但在中国官方调整防疫立场，提出防疫面临“新形势新任务”后，包括郑州、广州等多个疫情形式严峻地区均开始推动逐步放开，其中内蒙古呼和浩特称已具备转入常态化防控的条件，重庆市也提出要逐步恢复正常生产生活秩序。

综合内蒙古日报和中国央视新闻报道，呼和浩特副市长徐守冀星期四（12月1日）在疫情防控新闻发布会上通报，呼和浩特保卫战取得阶段性成效，具备了转入常态化防控的条件。

徐守冀说，为了统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展工作，有序恢复正常生产生活秩序，呼和浩特市对疫情防控措施进行优化调整，包括将低风险区核酸检测由24小时一检调整为48小时一检，允许无社会面活动、无外出需求人员不参加社区核酸筛查等。

同时，当地地铁、公交等公共交通将正常运营，恢复餐饮外卖、大型超市、百货商场、银行等服务业态，并支持中小微企业、个体工商户尽快恢复生产经营，强化稳岗就业帮扶保障等措施，助力企业加快复工复产进度。

徐守冀也说，要加强生活物资市场保供，确保有充足的物资储备，满足民众正常生活需要。加大对特殊群体救助力度，为相关人员发放一次性生活补贴，对未参保失业人员等及时发放临时救助资金和生活物资，保障其基本生活。同时，当地也对风险区划定、社会管控和疫苗接种等做出优化调整。

中共内蒙古自治区党委书记孙绍骋星期四（11月30日）也说，当前内蒙古疫情防控工作已经取得阶段性胜利，下一步要在继续防控疫情的同时，尽快让民众恢复正常生活秩序、过上正常日子，加快复工复产、复商复市进程，努力把疫情耽误的时间抢回来，把今年的工作收好尾、明年的工作谋划好。

另一方面，重庆市政府副秘书长、市政府新闻发言人杨琳星期四也在疫情防控发布会上说，重庆中心城区和梁平区将按照分区分类、由点及面、逐步放开的思路，实行差别化的防控措施，其他区县在风险可控的前提下逐步实现常态化防控。

中共重庆市委书记陈敏尔也在星期四的重庆市疫情防控工作领导小组会议上指出，高风险区划定要精准、退出要及时，对符合条件的高风险区敢解快解，扩大无疫小区、无疫社区覆盖面，抓好防输入工作，逐步恢复正常生产生活秩序。

陈敏尔说，经过近段时间努力，重庆市疫情快速上升势头得到有效遏制，感染者社会面占比持续下降，疫情防控工作取得阶段性成效，防控形势趋稳向好，但防控工作仍然处在关键期。

据中国卫生健康委数据，内蒙古自治区星期四新增55起本土冠病确诊病例和337起本土无症状感染病例，其中呼和浩特分别新增51起和133起，重庆市则分别新增189起和6347起。

除了呼和浩特和重庆以外，河北石家庄、河南郑州、广东广州等地近期也相继推动有序放开，推出一系列恢复正常生产生活的措施。

中国国务院副总理孙春兰星期三（11月30日）与公卫专家座谈时评估，随着奥密克戎病毒致病性减弱，疫情防控面临新形势新任务。她当天也未再提“动态清零”，与国务院一天前的防疫记者会的基调保持一致。

