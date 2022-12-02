中国军科院长香山论坛致词：世界进入新动荡变革期 以和平方式解决分歧争端

为期两天的北京香山论坛专家视频会议星期四（12月1日）在中国军事科学院揭幕，中国军科院院长杨学军在开幕式上致词时说，人类和平发展面临重大挑战，世界进入新的动荡变革期，要以对话合作取代零和博弈，以和平方式解决分歧和争端。

据澎湃新闻报道，也是中国军事科学学会会长的杨学军说，当前，冠病疫情反复延宕，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，产业链供应链稳定遭受冲击，粮食危机、能源危机、金融危机风险攀升，世界经济增长乏力。

他说，集团政治、冷战思维加剧地缘政治博弈，地区冲突和局部战争多点频发，传统与非传统安全威胁叠加。和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减。人类和平发展面临重大挑战，世界进入新的动荡变革期。

杨学军说，中共二十大再次庄严宣示，中国将坚定不移走和平发展道路，继续发挥负责任大国作用，同世界各国一道，坚决落实全球发展倡议和全球安全倡议，致力于推动构建人类命运共同体。

他说，因为安全不可分割，不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。要以对话合作取代零和博弈，重视各国合理安全关切，增进战略互信，以和平方式解决分歧和争端。

他还说，要以开放包容取代封闭排他，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，摒弃冷战思维，不搞集团政治和阵营对抗。要以交流互鉴取代唯我独尊，坚持和而不同，反对以意识形态划线，推动构建人类命运共同体。

另据新华社报道，杨学军介绍，这次会议集中研讨亚太安全、地区冲突、大国责任、发展中国家利益、科技发展、战争形态演变等问题，共设六个议题，邀请14个国家和一个国际组织的42名专家学者与会。

开幕式结束后，与会代表就“亚太的安全稳定与和平发展”和“地区冲突对全球安全的冲击”两个议题展开研讨。

会议星期五（12月2日）将进行“战争形态的变与不变”“大国自身利益谋求与全球安全责任担当”“地缘政治格局变化与发展中国家利益维护”“全球化条件下共享科技发展红利”等4四个议题的交流研讨。

受冠病疫情影响，聚焦国际安全热点问题的北京香山论坛今年继续推迟举办。这是香山论坛自2020年以来第三次延后举行。香山论坛上一次实体会议是在2019年10月。