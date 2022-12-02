新华社再连发三条评论：“应解尽解”是坚持科学精准防控应有之义

中国官方调整防疫立场，提出防疫面临“新形势新任务”后，中国官媒新华社星期五（12月2日）再度连发三条评论文章称，“快封快解、应解尽解”是坚持科学精准防控的应有之义，是高效统筹疫情防控和经济社会发展的必然要求，并强调每个人都是自己健康的直接责任人。

新华社在题为《快封快解 应解尽解》的文章中说，“快封”是为了迅速遏制疫情扩散蔓延，“快解”是为了最大限度减少疫情带来的不便。

“快封快解”考验的是干部担当和水平。部分地方防控措施中存在的简单化、层层加码、“一刀切”等现象，就与管理水平直接相关。疫情防控形势越是严峻复杂，越要发扬敢于斗争、勇于担当的精神，不断提高治理能力，在确保风险可控的情况下，把该管住的管住，该放的放开。

文章指出，“快封快解”也提出了更高的工作要求，要在科学精准上进一步下功夫。“快封快解”的核心是一个“快”字，把疫情当作命令，发现苗头即刻行动，摸清情况、处置到位、排除隐患，给“快解”创造条件。一旦条件成熟，便可应解尽解，把疫情范围压到最小，影响降至最低。

文章还说，要做到“快封快解”，群众也要充分认识到，疫情防控也是自己的事儿。封控时积极配合，解封后不减责任，做好自己健康的“直接责任人”，守护家人和邻里的健康安全，守卫共同的美好家园。疫情依然严峻，但积极信号不断传来。坚持科学精准防控，坚持以快制快，我们一定能够积小胜为大胜，打赢这场疫情防控攻坚战。

新华社在另一篇评论文章中说，老人、孩子、基础病患者等特殊人群免疫力相对较差，是病毒的易感人群；孕产妇、急重症病人的需求等不得，一旦有事都是急事大事。保护好涉疫重点人群的生命线，摸清底数，才能心中有数。只有对辖区重点人群情况了然于胸，才能不落一人、有的放矢、细致全面地照顾到所有特殊群体。

文章说，保护好涉疫重点人群的生命线，分类保障，做到科学精准。无论是患基础病的老人，还是需持续治疗的病人，都要全盘谋划、分类保障、压实责任。

此外，新华社在一篇题为《抗疫，每个人都是重要一环，不能掉链子》的文章中说，疫情越是复杂严峻，越需要强化个人责任。人人管好自己，遏制疫情蔓延势头就能快一步。

文章指出，每个人都是自己健康的直接责任人。由于奥密克戎变异株隐匿性更强、传播速度更快，早期感染者更难快速识别。因此日常工作和生活更加容不得疏忽大意。要防患于未然，将三年来积累的“戴口罩、勤洗手、多通风”的防疫法宝自觉转化为习惯；要坚持“不扎堆、不聚餐、不聚集”，为自己守好安全防线，也为他人健康保驾护航。

文章说，疫情防控没有旁观者，没有局外人。每个人都是抗疫链条上重要的一环，一个环节“掉链子”，就可能让无数人的努力付诸东流。在增强自我防护意识的同时，我们也要增强责任意识，遵守疫情防控各项规定，出现相关症状主动就医排查。同时，对出行等管控措施要多一些包容理解，保持理性和科学的态度，不信谣、不传谣。

文章最后说，疫情之下，不少焦虑可以理解。一方面有困难要及时求助，另一方面也要调整好生活，保持好心态，努力适应非常时期的变化。健康是个人未来一切发展的基础，免疫力又是个体对抗疾病的最有效“药物”。

中国国务院副总理孙春兰星期三（11月30日）与公卫专家座谈时评估，随着奥密克戎病毒致病性减弱，疫情防控面临新形势新任务，这相信是中国政府高层首度公开淡化冠病危害性。

分析认为，孙春兰不仅释放中国开始松绑防疫的明确信号，她作为防疫最高主官不再提清零，也可能意味着各地将无须再清零，预计中国防疫政策很快将从顶层做更大调整，转向更注重保护弱势群体。