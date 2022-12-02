港专家：免疫力衰减致感染上升 料确诊个案两周达顶峰

香港卫生署星期四（12月1日）通报，新增逾万起阳性个案，香港呼吸系统科专科医生梁子超对此回应说，整体免疫力衰减导致确诊个案上升，但预计未来两个星期的确诊个案预料将达到顶峰。

综合《星岛日报》和香港电台报道，梁子超星期五（12月2日）在电台节目上说，近期BA.2病毒株的自然传播免疫力正在衰减，但BA.2个案已由两个星期前，每星期增加逾一倍，跌至目前少于三成，BA.4或BA.5个案也由之前每星期增加约25%跌至目前约3%。如果这个趋势持续，未来两周的确诊个案预料将见顶。

梁子超指出，长者免疫力衰减，需要依靠接种疫苗提高保护力，但近期长者院舍重新感染率增至三成，可考虑接种二价疫苗，以保护较早接种及免疫力较差的长者。他还说，二价疫苗虽未能有效阻止病毒传播，但可令传播力在数月内降低。

香港安老事务委员会委员李辉在同一档节目上说，近两年院舍较少出现流感暴发，但仍担心长者同时感染流感及冠病。

对于科学委员会建议，已打四针人士可按需要以二价疫苗作为第五针，她相信可以起到一定保护作用，并指安老院舍的第三针接种率已达90%。

有关近日安老院舍确诊个案增多，李辉称源头似乎来自最近入职的外地员工，在照顾院友时造成病毒传播，导致院舍长者感染个案呈双位数增幅，但大部分感染院友病征都不太明显，重症和入院比例也不高。