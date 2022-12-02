易纲：预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间

中国人民银行行长易纲预计，明年中国的通胀仍将保持在温和区间。

据上海证券报报道，易纲星期五（12月2日）在泰国中央银行与国际清算银行联合主办的“全球变局下的中央银行”研讨会上的致辞中做出上述表述。

易纲提到，得益于粮食的丰收和能源价格的稳定，中国当前通胀率约2%。他也说，中国天然气和石油价格与国际水平基本一致，煤炭价格保持平稳，大力发展可再生清洁能源，这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。

易纲说，受冠病疫情等因素影响，中国经济增速低于预期，三季度GDP同比增长3.9%。他说，为稳增长和稳就业，中国央行及时加大了稳健的货币政策实施力度。在总量上，近期人民银行降准25个基点，引导市场利率有所下降。同时，还运用结构性货币政策工具，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业和绿色发展的支持。

易纲指出，虽然一两年前还在讨论通货膨胀压力是否是暂时性的，但今年以来，为应对高通胀，多数发达经济体已收紧货币政策，且许多央行的加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。

易纲还说，不少新兴市场经济体和低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力。同时，许多国家的住房抵押贷款利率和采购经理人指数等数据显示，明年经济放缓或衰退的可能性在上升，各国央行需要在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡。

