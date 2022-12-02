英国国会外委会支持台湾以正式会员身份参与世卫

英国国会下议院外交委员会主席柯恩诗呼吁停止阻止台湾参与世界多边组织的行为，并支持台湾以正式会员身份参与世界卫生组织（WHO）。

综合台湾中央广播电台、《自由时报》等报道，柯恩诗率领英国国会下议院外交委员会赴台访问，星期五（12月2日）在总统府与台湾总统蔡英文会面，并在致词时作出以上表述。台湾外交部此前曾说，这是英国国会在2006年之后，首次筹组官方访问团赴台，对台英关系发展深具意义。

蔡英文致词时说，这是英国国会外交委员会本会期第一次出访亚洲，并专程访问台湾，意义非常重大。她并指出，柯恩诗今年2月在英国下议院提出“台英友谊与合作”动议案，多名议员为提升台英关系积极发声；今年5月英国国会更有超过百名议员联名致函WHO，力挺台湾参与WHA，令她深刻感受到台英关系的发展受到英国跨党派议员关注，英国国会支持台湾的力量也越来越大。

蔡英文感谢英国在去年担任七国集团（G7）轮值主席国时，G7外长在联合声明首度强调维护台海和平稳定的重要性。本月初，G7外长及欧盟高级代表的联合声明也延续表达这个立场。

她强调，台湾会致力维护区域和平稳定，也希望民主国家共同为区域和平做出更多贡献。她说，台湾身为国际社会负责任的分子，会致力维护区域的和平稳定，并相信在面对威权主义的扩张，民主国家更应该团结，一起捍卫共享价值，为区域和平做出更多贡献。

蔡英文说，台、英在贸易政策、供应链合作及强化经济韧性等议题已展开策略性合作，目前也有超过30家英国离岸风电业者在台湾设立营运办公室，她相信未来双方在各领域会有更多交流，加深彼此的伙伴关系。

柯恩诗说，许多民主国家认为过去20年来世界倾向威权主义，台湾却反其道证明不是必然发展，从萌芽到民主茁壮，成为世界上强健的民主政体之一。民主是黑暗里的一道光，在法治与以规则为基础的世界秩序也比以往更重要之际，民主国家应挺身而出，捍卫我们的生活方式与民主自由。