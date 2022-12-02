暂缓起诉协议到期 美国撤销对孟晚舟的指控

美国检方要求法院撤销对中国华为公司财务长孟晚舟的“银行欺诈”和其他指控，标志着孟晚舟事件告一段落。

据路透社星期五（12月2日）报道，孟晚舟去年与美国司法部达成暂缓起诉协议，该协议中，美国同意在2022年12月1日，也就是孟晚舟因为美国的逮捕令而在加拿大被捕之日的四年后，撤销对她的指控。

据报道，美国纽约布鲁克林地区联邦检察官波科尔尼（Carolyn Pokorny）在 12月1日致美国地区法官唐纳利（Ann Donnelly）的信中写道，由于没有孟晚舟违反DPA协议的信息，“谨提请（法院）撤销本案中对被告孟晚舟的第三次替代起诉”。

根据暂缓起诉协议，释放孟晚舟的条件是她同意对案件进行“事实陈述”。当时以视像方式出席美国纽约联邦法院的聆讯时，孟晚舟并未认罪，但作为协议的一部分，她承认提供了“明知虚假的陈述”。

华为创始人任正非之女、华为副董事长兼财务长孟晚舟2018年12月1日在温哥华转机时被加拿大当局代表美国政府拘押，美国因怀疑其违反华府对伊朗的贸易制裁要求将其引渡。孟晚舟在加拿大被拘押长达1028天，直到2021年9月25日乘坐中国政府包机回到中国。

尽管美国撤销了对孟晚舟的指控，但针对华为公司的诉讼仍在继续，该案件将于明年2月3日举行审前会议，具体审判日期尚未确定。