传郑文灿论文涉抄袭被撤硕士学位 台大证实已完成调查

桃园市长郑文灿被检举涉嫌论文抄袭，台湾大学证实已完成调查，但对有媒体人爆料称，郑文灿硕士学位因此被撤销，台大不予回应。

综合台湾《联合报》《上报》《镜周刊》等报道，新党桃园市议员候选人游智彬等人10月初指控桃园市长郑文灿在台大国发所撰写的硕士论文，经比对后抄袭程度高达30.27%涉嫌抄袭，并向台大检举郑文灿违反学术伦理，要求校方彻查。经过约两个月调查，台大星期四（12月1日）证实调查已完成，并称调查结果不对外公布，将以挂号信方式寄给检举人，预计下周一（5日）可以收到。

郑文灿星期五（12月2日）上午陪同台湾行政院长苏贞昌参加中华邮政物流园区落成典礼，会后受访时被问及台大学伦会调查结果，郑文灿未回应直接转身离去，其幕僚随即对媒体说“好、谢谢”。

据悉，郑文灿还没收到台大学伦会对论文审查的书面结论，不过郑文灿听媒体问转身就离开，一般认为学伦会的结论不利郑文灿。他这份论文的指导教授是国安局长陈明通。

郑文灿在上述活动之后还有两个行程，均由副市长李宪明代表出席。

资深媒体人黄扬明2日爆料称，郑文灿的硕士学位遭到撤销，其指导教授陈明通则是终身不聘用，仍待校方进一步证实。

台大说，不会对外公布郑文灿论文抄袭的调查结果，因此对于撤销学位之爆料不予回应。论文指导教授陈明通涉及的案子仍在调查中，尚未有结论。