IMF总裁吁中国在世界共同应对挑战时发挥主导作用

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，像中国这样的经济强国，应该在应对全球挑战时，发挥主导作用。

据北京日报客户端报道，以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会12月2日至4日在广州线上举行。格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）星期五（12月2日）在开幕式致词时说，在多重压力下，全球经济前景不容乐观。世界必须反对分裂，在共同应对挑战、合作共赢时，像中国这样的经济强国应发挥主导作用。

她说，正如今年年会主题所指的，世界正经历巨大变化。三年的疫情冲击使食品和能源等各种物资的价格大幅上涨，导致各国财政政策收紧，世界经济增长也因此放缓。

格奥尔基耶娃说，IMF预测2023年全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有四分之一的可能性会低于2%。2023年预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。她说，亚太地区的情况相对较好，但也面临诸多不利因素挑战。

她说，首先，很多国家会继续通过上调利率对抗通胀，财政政策继续收紧。高利率将导致整个亚洲收益率上升、货币贬值。俄乌冲突严重冲击全球能源和粮食市场，直接影响欧洲经济增长，也使欧洲对亚洲进口需求减弱。中国经济发展也受到冠病疫情防控和房地产危机影响。

格奥尔基耶娃说，全球分裂趋势使世界前景更不明朗，还将直接冲击亚洲开放的、依赖贸易的经济模式。政策制定者该如何应对大变局？“对大多数国家来说，降低通胀将是重中之重。中国整体通胀水平不高，这给宽松的货币政策留出空间。政府通过财政政策支持困难家庭、加强社会保障体系建设将会刺激消费，推动经济增长。”

格奥尔基耶娃说，中国适时调整疫情防控政策以减轻对经济的影响，将是保障及平衡经济复苏的关键。她欢迎中国近期出台的房地产行业相关政策，希望中国政府采取更多措施进一步保障金融稳定。

她也强调，仅靠国内政策是不够的，必须反对分裂。“假如世界分崩离析，彼此停止贸易，全球生产总值（GDP）势必将减少数万亿。试想，用这些钱可以养活多少人口、制造多少辆电动汽车，栽种多少棵树木？世界根本无法承受分裂的后果。”

格奥尔基耶娃呼吁，各国需要采取行动共同应对挑战，只有合作才能实现共赢。像中国这样的经济强国应发挥主导作用，二十国集团（G20）峰会发出的建设性信号让人们看到了希望。

格奥尔基耶娃说，应对挑战应该从三方面着手。首先，解决粮食不安全问题。超过8亿人没有足够食物，解决粮食问题需要国际合作。第二，采取行动降低债务危机风险。像中国这样的大债权方及私营部门有责任带头。第三，通过减少全球碳排放和增强应对气候冲击的韧性，加大共同应对气候危机的力度。中国在这两方面发挥着重要的作用。最后，需要积极对话以抵制分裂。

本届年会由广州市政府同国际金融论坛（IFF）联合主办，邀请联合国、国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、新开发银行、国际清算银行等国际组织领导人，以及美国、英国、法国、新加坡、新西兰、菲律宾、土耳其、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国近百位全球财经政要和高盛集团、伦敦证券交易所集团、汇丰银行等数十位世界著名企业领导人出席并发表主旨演讲。