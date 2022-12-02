台行政院长苏贞昌：内阁改组将纳入中生代

台湾行政院长苏贞昌星期五（12月2日）出席活动被问及内阁改组时说，总统蔡英文已跟他讨论过，未来将好好安排中生代与各方面都有历练的好人才。

综合台湾《自由时报》和壹苹新闻网报道，台湾“九合一”地方选举上星期六（11月26日）结束，行政院长苏贞昌向总统蔡英文口头请辞获慰留续任，但内阁改组呼声持续。

苏贞昌星期五跟外界点名为下届阁揆可能人选的桃园市长郑文灿，一起出席邮政物流园区-邮政物流中心落成典礼。被问及内阁人事改组事宜，苏贞昌回应说，民进党四年前败选，他穿着雨衣站在吉普车上，一条街、一条街向支持者致谢、致歉。

他说，今年再败选，他将要对长期以来坚定的支持者，在选情紧绷的情形下仍全力支持，再度致谢并致歉，因为每一张选票都代表一个期待，民进党将严肃面对、仔细检讨，该改的就要改，没有做到更快更好，就再加把劲做到更快更好。

民进党主席、阁揆由中生代接班的呼声不断，包括郑文灿、副总统赖清德、前副总统陈建仁都被点名接手，另阁员换人做的传闻也持续，对此，苏贞昌说，总统蔡英文已跟他讨论过，应该要好好地盘点，了解各方对政府的期待，并要更努力地做好；同时要尊重内阁阁员的生涯规划，好好安排中生代和各方面都有历练的好人才。

苏贞昌说，现在立法院仍在会期中，要等会期结束后，如有确定事宜，会跟台湾民众报告。