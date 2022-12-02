国美否认被申请破产清算 中城院要案中心：只是时间问题

网传中国家电零售公司国美电器因拖欠款项被供应商申请破产清算，国美星期四（12月1日）发布声明称，未收悉有关公司被申请破产的法律文书。而提交破产清算的法律服务机构“中城院要案中心”星期五（12月2日）则称，申请合法合规，法院当前主要是形式审查，通知应该“只是时间问题”。

综合“国美电器”和“中城院要案中心”官方微博声明，中城院要案中心星期二（11月29日）称，国美电器因拖欠供应商数百万（人民币）货款，经催要不能偿还，被向北京市第一中级人民法院破产法庭申请破产清算，法院已启动审查，“国美电器已被申请破产清算”随即登上热搜。

国美电器星期四深夜就此事发布声明辟谣称，截至目前，国美电器及国美控股集团其它下属公司未收悉任何司法机关作出的有关公司被申请破产的法律文书或问询谈话。

国美电器的声明还说，对公司经营中遇到的困难和问题，公司一贯本着负责任的态度，在充分保障各方权益的前提下协商处理，合作共赢，对于无法协商一致的，通过司法路径予以解决。声明称，国美公司尊重司法、遵守法律规定，也请相关各方恪守法律法规，合法合规解决争议问题。

中城院要案中心星期五再度发文，回应国美电器的声明称，供应商向法院提出的关于国美电器破产清算申请合法合规，法院当前主要是形式审查，通知应该只是时间问题。

文章称，中城院要案中心及协同律所受四家供应商委托，于11月24日通过EMS向北京市第一中级人民法院破产法庭邮寄了国美电器有限公司破产清算申请全套材料；之后，承办律师11月29日到立案窗口现场核实，确认法院已收到材料，并在审查之中。法官也表示受疫情影响，审查速度会慢一些。

文章称，目前是否通知到国美电器方面还不清楚，但供应商的申请合法合规，法院在这个阶段主要是形式审查，通知应该只是时间问题。

中城院要案中心还指出，此前供应商委托律师已向国美电器发过律师函，律师函明确提到如不尽快安排还款，将依法申请其破产清算;在正式提交破产申请材料之前，也通过多种渠道将申请材料发给了国美，应该说已经充分进行了预警，国美方面对此完全知情。

国美电器母公司国美零售曾在10月28日发布盈利预警公告称，公司预计2022年全年归属于母公司拥有者应占经营亏损将比去年同期扩大35%至65%之间。截至2022年9月30日，集团逾期贷款约为30亿元（人民币，约5.76亿新元），集团正与相关银行及金融机构积极商讨修改贷款条款或延长贷款期限，以达成双方同意的还款安排。

据澎湃新闻此前报道，国美电器董事长黄秀虹10月28日下午在公司总部的全员大会上称，公司到12月底之前，只会给员工上社保，不会再发工资了，并要求全体员工签署工资延迟发放的承诺函。

