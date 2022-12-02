研究显示中国千亿级房企数量或减少至20家

一项研究显示，今年中国千亿级房企数量或从43家下降至20家。

据澎湃新闻报道，克而瑞地产研究中心星期五（12月2日）发布报告显示，中国百强房企今年1月至11月的累计销售业绩同比下降超过四成。

按照克而瑞的估算，今年最终销售过千亿（人民币，下同，约192亿新元）的房企可能只有20家，从2020年和2021年的43家“腰斩”。

报告称，在公开披露年度目标的规模上市房企中，多数企业截至11月末的目标完成率不足80%，不少房企甚至不足70%。绝大多数企业前11月的目标完成度均大幅低于2021年同期，部分企业目标完成度较2021年同期的降幅大于20个百分点。

克而瑞分析称，大部分房企仍选择不公开披露目标，或主动调降全年目标。不过，从规模房企1月至11月的业绩表现来看，企业整体的目标完成情况明显不及预期。

在成交面积方面，11月份房地产市场继续探底，重点30城成交面积环比下降14%，同比跌幅扩至30%。降幅原因包括，重点30城受疫情影响导致供应面积同比跌幅近四成、居民对市场信心缺失，居民就业及收入预期下滑，预防性储蓄需求上升，信贷需求疲软等。

另外，克而瑞星期四（12月1日）在房地产产品力发布会上称，2022年中国商品房规模或缩减至14万亿元以下，行业规模拐点即将到来。今年土拍市场大幅下降，会对2023年第一季度甚至整个上半年产生较大压力，2023年或将出现“史上最差”的月度成交，甚至可能会出现比历年2月春季淡季更差的成交月份。

克而瑞也提到，中央目前以“信贷、债券、股权”三箭齐发全面支持房企融资。随着融资功能逐渐恢复，央国企及优质民企经营有望逐渐回归正轨。

不过，多数房企当前仍然面临较大的偿债压力，企业运营改善的核心还是在于销售端。报告认为，房企需要耐心等待缺失的信心修复、需求端改善，市场筑底回升，预计到2023年二季度可能形成市场底。