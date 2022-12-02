郑文灿论文涉抄袭硕士学位被撤 台大：学术伦理基本要求绝不含糊以对

桃园市长郑文灿星期五（12月2日）下午发声明说已收到台湾大学的通知，认定他的论文有抄袭，撤销他的硕士学位。台大随后也发声明强调，学术伦理与诚信是学术研究的基本要求，绝不会含糊以对。

综合中时新闻网和壹苹新闻网等台媒报道，郑文灿透过桃园市政府发声明称，接获台大通知，针对他在2011年台大国发所硕士在职专班硕士论文检举案，经过台大社科院学伦会审议，以严谨学术论文规范认定有涉及抄袭，撤销其硕士学位。

郑文灿说，他并没有抄袭动机，虽然有所遗憾，但愿意坦然面对现在以严谨的学术规范的审定结果。他在出席台大学伦会说明时已对论文引述的瑕疵说明原因并且致歉，现在重审论文结果出来，愿意再一次致歉。

台大在声明中说，教务处于10月4日接获具名检举函，具体提出郑生（郑文灿）的硕士论文涉及抄袭，教务处在审查必要条件后，依“国立台湾大学博、硕士学位论文违反学术伦理案件处理要点”确认受理；并依规定交由原属学院–社会科学院成立审定委员会审定此案，社科院也依据处理要点规定，组成审定委员会，依照学术伦理调查处理程序办理审定作业。

台大说，社科院完成审定作业后，已将其审定报告书及会议纪录送交教务处核定，经教务处确认审定会的成立及审议过程，以及审定书的报告内容，教务处同意审定书的报告内容及建议。台大并已将调查结果通知检举人、被检举人及函报教育部。

台大重申，学术伦理与诚信是学术研究的基本要求，台大坚持此一标准，不会含糊以对，以维护立校近百年的学术名誉。

检举郑文灿的新党桃园市议员候选人游智彬受访时，大赞“台大非常的有勇气，感谢台大的风骨、感谢台大的良心”。他说，台大可以做出这样的判决，代表它的道德高度是捍卫着台大的最后一道防线，并没有被权贵冲垮，他也再次感谢台大的良心、感谢被人民滋养的台大并没有背信人民。

郑文灿2日上午出席活动时，未正面回应台大调查他论文抄袭撤销其硕士学位的结果，当天下午才发声明证实在台大国发所撰写的硕士论文涉抄袭，其硕士学位被撤。