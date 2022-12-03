胡锡进称已做好一个月内被感染冠病的准备

中国《环球时报》前总编辑胡锡进称，冠病病毒传播真的挡不住了，中国到了采取新策略的时候，他自己已做好一个月内被感染冠病的心理准备，愿意参与承受风险，并呼吁大家照顾好自己，保护好家人。

胡锡进星期五（12月2日）晚上在个人微博发文说，周围感染者不断零星增加，他已做好在一个月之内被感染上的思想准备。

他还说，自己现在是62岁半，进入了统计中比较危险的年龄段，这两天他不再坚持长期少吃保持体重的做法，开始适当多吃提高营养，增加体重，并继续保持锻炼。

他强调，自己近几个月一直是解除大规模封控和恢复正常生产生活秩序的舆论推动者之一，因为根据不断了解到的新信息，他知道病毒传播是真的阻挡不住了，“继续搞大规模封控产生不了我们想要的结果，而这个过程中我们付出的代价越来越难以承受”，“国家真的到了采取新策略新方法对付这种毒性减弱，但传播力超强最新变异毒株的时候”。

他认为，很多人还是有些担心，这很正常。过去中国不惜代价构筑防堵冠病病毒的堤坝，如今转移了斗争阵地，社会面不再充分安全，每个人感染的几率大为增加。一时间会有许多新问题出现，很多人可能更不敢去公共场所消费。但他认为，这种情况不会延续很久，社会将自动形成新的适应性。

他还写到，放开大范围封控是在奥密克戎新变异株已大约成为强弩之末时进行的，目前的重症率只占所有感染者的大约万分之2.5，如此低的重症率自疫情爆发以来前所未有。

胡锡进最后强调，为了年轻人有丰富多彩的青春时代，为了大量服务业人员保住自己的饭碗，也为了各行各业的人不遭减薪，让很多企业能够走出困境，“我们必须往前走。疫情仍然留下的风险让我们坦然承受”。

他表示，作为60岁以上“高危人群”的一员，他愿意参与承受这份风险。“请相信，我们迈过这道坎的实际情况肯定不像我们想象的那样严重、惊心动魄”。