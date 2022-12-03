许家印现身参加恒大保交楼会议

有关恒大董事局主席许家印的传闻星期五（12月2日）引发关注后，恒大集团当晚7时召开保交楼专题会议，许家印参加并讲话。

中国互联网星期五早些时候传出许家印“出事”的消息，知情人士称，许家印原先安排于星期五下午主持恒大员工会议，会议随后推迟，导致有关他去向的传言四起。

恒大内部人士随后称，星期五上午还有恒大员工向许家印汇报工作，且13时左右，许家印在恒大相关高管群还发布了一条关于加强复工复产的语音消息。

恒大官网星期五晚间发布许家印参加恒大保交楼会议的新闻稿，并配发许家印参会的照片和讲话短视频。

根据新闻稿，许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况，并要求确保完成全年保交楼任务。

许家印称，“今年1至11月，恒大集团实现交楼25.6万套，2022年全年要力争完成30万套的交楼，12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。这个月还剩29天，时间紧、任务重，恒大全体员工要坚定不移地履行我们的主体责任，永不放弃地努力拼搏，确保完成全年交楼任务。”

现在离恒大承诺12月底提出重组方案的期限越来越近，公司一举一动备受市场关注。彭博社引述知情人士报道称，恒大集团的离岸债权人将签署保密协议，以期最早本周末推进与该公司的债务谈判。

彭博社上周曾报道说，恒大的境外债务重组方案据悉计划最快于12月份第一周与境外债权人沟通，以兑现公司此前有关年底前提出重组计划的承诺。

